Konec na špalcích. Krpálek na MS bez medaile: Spíš příprava před OH

Jako před hrdinou z pohádky stály před Lukášem Krpálkem na mistrovství světa tři těžké úkoly. Cestou za medailí se musel poprat se všemi třemi neoblíbenými protivníky, kterých se obával. Tři takzvaní špalíci, siláci s nízkým těžištěm, ho trápili tak, že skončil bez medaile.

Rozhodujícím okamžikem po dlouhém závodním dni byl moment, kdy Tamerlan Bašajev použil jednu ze základních technik juda: seoi-nage. Naložil si soupeře na záda a přibil ho k zemi. V souboji dvou výškově odlišných borců se do takového útoku menším silákům dobře nastupuje. Neutrální judista zaútočil 43 sekund před koncem a Krpálek už nedostal možnost reagovat. A jeho manželka Eva v hledišti jen smutně vydechla.

V bilanci s Bašajevem zapsal pátou porážku v řadě. Naposledy soupeře porazil v říjnu 2018 na Grand Prix v Cancúnu. O dva měsíce později v Kuang-čou ale už prohrál a od té doby na pořízka z Čečenska nemůže najít protizbraň. Zřejmě nejbolestivější porážka ve vzájemných soubojích přišla na podzim 2020, kdy se Krpálek marně pral před kvůli covidovým opatřením prázdnou O2 arenou o medaili na mistrovství Evropy v Praze. Podobně skončil i včera v Abú Zabí.

„Je dlouhá doba do olympiády. Za tři měsíce se může změnit spousta věcí. Že je někdo vyladěný v daný moment, neznamená, že bude na olympiádě,“ věděl Krpálek. „Za normálních okolností bych na mistrovství světa před olympiádou nestartoval. Tím, že je to necelé tři měsíce do startu na olympiádě, tak jsme řekli, že na šampionátu startovat budu.“

Před šampionátem udělal klíčové rozhodnutí a vzdal úvahy nad unikátním dvojbojem v podobě návratu i do polotěžké váhy do 100 kilogramů. Fyzicky náročné souboje s těžkými medvědy ho sice fyzicky drásaly, ale daleko horší bylo hubnutí do nižší váhy. Do Abú Zabí už odjel jako plnohodnotný borec těžké váhy. A k dobru měl vydařené soustředění v Japonsku, kde se prezentoval ve skvělé formě. Na šampionátu byl však Bašajev posledním z trojice špalků, s nimiž se na turnaji netoužil potkat, jenže turnajový pavouk mu je nemilosrdně předložil.

Prvním byl hned na úvod mladý Gruzínec Saba Inaneišvili, který ho porazil na loňském Grand Slamu právě v Abú Zabí. Tentokrát si soupeře hlídal a 95 sekund před koncem pomohla i smůla soupeře.

Inaneišvili po útoku nešťastně dopadl na pravou ruku a ihned bolestivě zakřičel. Krpálek ho starostlivě zkontroloval a potom mu sportovně pomohl na nohy. Soupeř však v zápase dál nemohl pokračovat.

V osmifinále se přes tři minuty tahal se Slovincem Vito Dragičem. Rozhodčí oběma bojovníkům udělili dva tresty za pasivitu. Krpálek si počkal na rozhodující moment a 50 sekund před koncem udržel soupeře ve své oblíbené pozici na zemi na ippon.

Ve čtvrtfinále na něj čekal Kubánec Andy Granda, světový šampion z roku 2022. Krpálek byl od začátku výrazně aktivnější, soupeř nasbíral dva tresty. Čech si šel dál za svým, 52 sekund před koncem zápasu hodil Grandu na wazari, následně v akci pokračoval a dokončil ji na zemi, druhým wazari získal ippon.

Do té chvíle šlo všechno skvěle. V semifinále ale čekal další špalek v podobě Korejce Kim Min-čonga. Krpálek se do menšího soupeře náročně dobýval, do prodloužení si odnesl jeden trest navíc a ocitl se pod tlakem. Na úvod zlatého skóre padli v nepřehledné situaci na bok oba borci, rozhodčí však uznali wazari Kimovi. Ten tak českého dvojnásobného olympijského šampiona porazil potřetí ze čtyř zápasů. S Korejcem skončil i před dvěma lety na světovém šampionátu v Taškentu, tehdy už ve třetím kole.

Kim ve finále porazil Gruzínce Gurama Tušišviliho a po dvou bronzových medailích z let 2019 a 2022 poprvé vybojoval titul mistra světa.

„Já to beru spíš jako přípravný start k olympiádě. Příprava nebyla dělaná jenom na tenhle šampionát, je směřovaná hlavně k olympiádě,“ řekl Krpálek.

Jeho dalším startem by měl být až olympijský turnaj. Před ním ještě absolvuje letošní druhé soustředění v Japonsku. A na Hrách v Paříži by měl být v plné síle a s novou motivací. Navíc v místě, kde je judo doma.

„Paříž je po Tokiu moje druhá nejoblíbenější destinace. Každý turnaj ve Francii opravdu stojí za to. Mně se tam povedlo několikrát zvítězit nebo vybojovat cennou medaili. Pro mě to budou čtvrté olympijské hry. Samozřejmě tam pojedu s tím vybojovat nějakou cennou medaili,“ slíbil Krpálek.

KRPÁLEK NA MS

TĚŽKÁ VÁHA

Abú Zabí (2024) - 5.

Dauhá (2023) - stříbro

Taškent (2022) - 9.

Tokio (2019) - zlato

Baku (2018) - 5.

POLOTĚŽKÁ VÁHA

Astana (2015) - 5.

Čeljabinsk (2014) - zlato

Rio de Janeiro (2013) - bronz

Paříž (2011) - bronz