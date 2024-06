Hvězdy festivalu, Synek vyvezl Špotákovou: Hlavně se nevykoupat!

Legendární sportovci Barbora Špotáková a Ondřej Synek si v rámci propagace Olympijského festivalu v Mostě vyrazili na Vltavu. „Bára mě mile překvapila,“ chválil oštěpařku pětinásobný veslařský mistr světa po vyjížďce na dvojskifu. V polovině léta budou oba bavit fanoušky během unikátního projektu u jezera Most.

Na projížďku bylo příjemné počasí, ale na Ondřeji Synkovi se do vody nechtělo.

„Budu dělat všechno pro to, abychom se nevykoupali,“ usmíval se předtím, než vzal od smíchovské loděnice Dukly oštěpařskou šampionku na vyjížďku ve dvojskifu. „Bára se toho bojí zbytečně. Ono se to nezapomíná, to je jak jezdit na kole.“

Špotáková už si kdysi veslování vyzkoušela po olympiádě v Pekingu, a přes počáteční nejistotu si v lodi rychle zvykla. Na vodě se Synkem zvládla asi dvacet minut. V jednom okamžiku sice peprně zaklela, ale zpátky na molo dorazila posádka v pořádku.

„Bára mě moc mile překvapila, bylo vidět, že už jednou veslovala. Je šikovná koordinačně. Poradila si s tím dobře,“ chválil Synek.

„Krásný zážitek, docela mi to šlo, jsem spokojená. Líbí se mi ta ladnost. Nedá se to urvat, uspěchat…“ líčila Špotáková.

Dva legendární sportovci mají dohromady šest olympijských medailí a kariéry za sebou. Během letošních Her v Paříži ale budou v pohotovosti v Mostě, kam se chystá tradiční Olympijský festival. Během konání olympiády se tam u jezera Most připravuje velká párty, během níž si fanoušci budou moct vyzkoušet rekordních 52 sportů a navíc i čtyři paralympijské.

„Bude tam úžasná atmosféra. Je to skvělý projekt. Zažil jsem to, když jsem se vracel z olympiády v Riu, kdy to bylo úžasné. Fanoušci budou mít hodně zpestření. Já mám rád všechen sport. Jen gymnastika mi nejde. Sranda bude u kanoistiky, tam se hodně lidí převrací,“ líčil Synek.

Olympijský festival se poprvé konal před deseti lety během Zimních her v Soči. Na pražskou Letnou tehdy dorazilo 400 000 fanoušků a projekt se stal vzorem pro pořádání podobných akcí v dalších zemích.

„Těším se, že si všichni budou mít možnost vyzkoušet víc než padesát sportů. Líbí se mi, že tam bude hodně dětí, rodiny s dětmi,“ řekla Špotáková. „Při hokejovém mistrovství světa jsme zažili fandění ve skupině. A věřím, že u jezera Most vytvoříme ještě něco velkolepějšího.“

V areálu bude stát i dvanáctimetrová replika Eiffelovy věže. Show začne slavnostním zahájení ve čtvrtek 25. července, den před skutečným startem pařížských her. Zahrají Mirai, večer budou moderovat Roman Šebrle s Olgou Lounovou.

Pak už se rozjede každodenní program, během kterého budou moct fanoušci zkoušet desítky sportů a zároveň na velkých obrazovkách fandit olympionikům v Paříži. Úspěšným sportovcům pak můžou poděkovat poté, co se z Her vrátí. Z centra Mostu bude během festivalu jezdit na oblázkovou pláž u jezera speciální linka.

„Kam přijdu, už lidi neříkají Vždycky most, ale olympijský festival. Chceme lidem ukázat, že jsou u nás krásná místa, jako právě jezero Most,“ říká primátor města Marek Hrvol.