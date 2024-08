Poklona a úcta? Nikoliv. Gruzínec po zápase napadl hvězdu, na OH skončil

Tušišvili patří mezi největší jména těžké váhy a v pavouku byl pro Rinera jedním z nejvážnějších soupeřů. Riner ale zápas zvládnul, hodil Tušišviliho na ippon. V judu je zvykem, že poražený spolkne zklamání, vítězovi se pokloní a projeví úctu. Gruzínec ale hned po rozhodujícím momentu poškádlil Rinera nohou v rozkroku.

Francouz pak padl na záda a dával jasně najevo, že se nechce zapojit do žádného sporu. Gruzínec do něj strkal boky, stoupnul si nad něj a zřejmě na něj něco křičel. Když se Riner snažil vstát, Tušišvili do něj znovu strčil. Gruzínec si pak při odchodu sundal kimono a halu opustil do půl těla.

Federace IJF ho následně vyloučila z turnaje, což znamenalo, že Tušišvili se nemohl zapojit do oprav, kde ještě mohl bojovat o bronzovou medaili. Jeho plánovaný soupeř Ališer Jusupov z Uzbekistánu postoupil kontumačně. Tušivili se rovněž nemůže zúčastnit sobotního závodu smíšených týmů a do dalšího rozhodnutí má zastavenou činnost.

Tušišvili se na olympiádě v Tokiu utkal ve finále s Lukášem Krpálkem, zápas ale prohrál a musel se spokojit se stříbrnou medailí.

Riner se dostal až do finále, kde sedmnáct sekund před koncem hodil na ippon letošního světového šampiona Kim Min-čonga z Koreje. Jako druhý judista v historii získal třetí zlatou olympijskou medaili a vyrovnal počin Japonce Tadahira Nomury, který je získal mezi lety 1996 – 2004 ve váhové kategorii do 60 kilogramů.