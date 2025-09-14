Elitní triatlonisté ve Varech trpěli studené počasí. Emotivní chvíle britské vítězky
Premiérový závod triatlonového mistrovství světa přinesl Karlovým Varům vyhlídku do budoucna. Globální elita sice trpěla ve studeném počasí, pochvalovala si ale náročnou trať v čele s výšlapy na Zámecký vrch. Nejemotivnější chvíle prožívala Britka Beth Potterová, která své vítězství věnovala nedávno zesnulému kamarádovi.
Na závěrečné běžecké desítce předvedla Beth Potterová fantastickou stíhací jízdu, v jejímž závěru zlikvidovala minutový náskok Američanky Taylor Spiveyové a zvítězila. V cíli pak řekla, jak důležité pro ni tahle výhra byla. „Bohužel jsem ztratila tréninkového partnera a přítele kvůli fatálnímu incidentu na kole. V posledních dvou a půl kilometrech mě to dostalo. Tentokrát jsem bojovala kvůli většímu důvodu než normálně,“ řekla Potterová.
Její slova patřila parťákovi Samu O’Sheaovi, který nedávno zahynul při cyklistické nehodě ve Francii.
Předloňská mistryně světa a bronzová olympijská medailistka z Paříže patřila mezi největší hvězdy, které do Karlových Varů dorazily. V mužském závodě nevyhrála jedna z nich, mladý Němec Henry Graf je ale zřejmou budoucností triatlonu. Ke svému vítězství dospěl opačným stylem než Potterová. V závěrečném běhu usilovně bránil náskok před dotírajícím Brazilcem Miguelem Hidalgem.
„Je to absolutně crazy. Když vidíte úroveň těchto kluků, často pochybujete, jestli máte šanci se někdy dostat na stupně vítězů. Byl to velmi intenzivní závod. Budu potřebovat pár dní, abych to vstřebal,“ uvedl Graf.
V mužském závodě se poprvé v českém dresu objevil Martin Demuth. Syn rakouského otce a české matky v Karlových Varech poprvé nastoupil po uplynutí ročního přechodného období a skončil čtyřiatřicátý. Připustil, že o lepší pozici přišel ve stoupání na Zámecký vrch. „Je to fakt těžké. Malá chyba, byl jsem v kopci moc vzadu. Pak se to roztrhlo, zkusil jsem to dojet a tam jsem se utavil,“ popisoval Demuth. „Mělo by být líp, mohlo by být hůř. Byl to nejtěžší závod v celém roce, musím být spokojený.“
Při premiéře závodu nejvyšší světové kategorie si karlovarský podnik vysloužil uznání za organizaci, atmosféru kolem trati i atraktivní trasu. „Byla to fantastická událost. Sportovci si to tady chválí. Je to náročný závod, ale na to se všichni těšili. Karlovy Vary jsou pro mistrovství světa skvělým podnikem,“ řekl Antonio Arimany, prezident Světového triatlonu. „Jedním z důvodů je cyklistická část, která je velmi náročná. Je to jeden z nejlepších podniků mistrovství světa. Pracujeme s českou federací a městem a byl bych rád, abychom se sem vrátili příští rok.“
Jednání potvrdil i šéf České triatlonové unie Antonín Bauer. „Vyjednáváme už dva dny. Samozřejmě bychom rádi, aby tady závody byly. Já jsem absolutně nadšený, byla to bombastická akce. Dohromady si sedlo všechno, co jsme potřebovali,“ řekl Bauer.
Závody mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech:
Muži: 1. Graf (Něm.) 1:49:21, 2. Hidalgo (Braz.) -9, 3. Lehmann (Maď.) -25, 4. Conway (Brit.) -28, 5. Brifford (Švýc.) -31, 6. Crociani (It.) -52, ...34. Demuth -7:17, 36. Zikmund (oba ČR) -11:18.
Ženy: 1. Potterová (Brit.) 2:02:12, 2. Spiveyová (USA) -13, 2. Tertschová (Něm.) -55, 4. Lehairová (Luc.) -1:44, 5. Periaultová (Fr.) -2:03, 6. Vermeylenová (Belg.) -2:20, ...8. Zimovjanová -2:48, 21. Juránková (obě ČR) -6:08.