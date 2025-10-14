Předplatné

První start od června a hned triumf. Krpálek vyhrál Grand Prix v Limě

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek při prvním startu od červnového mistrovství světa vyhrál ve váze nad 100 kg turnaj Grand Prix v Limě. Další český reprezentant Adam Kopecký v kategorii do 90 kg získal v peruánské metropoli bronz.

Krpálek při svém návratu na tatami po téměř čtyřech měsících od šampionátu v Budapešti, kde obsadil sedmé místo, porazil v pondělí čtyři soupeře. Ve finále čtyřiatřicetiletý jihlavský rodák zdolal v prodloužení Brazilce Rafaela Buzacariniho a připsal si sedmé vítězství na Grand Prix v kariéře. Z výhry na turnaji se dvojnásobný mistr světa a trojnásobný mistr Evropy radoval poprvé od loňského března, kdy vyhrál Grand Prix v Linci.

