Stromský s Mustamirem ovládli Zlatý pohár a Holčák se utrhnul Váňovi

„Mustamir je výborný kůň, bylo to krásné vítězství,“ radoval se trenér Holčák. Do sedla angažoval stejně jako v loňském ročníku Marka Stromského, tehdy skončili čtvrtí. „Loni měl Mustamir ve Zlatém poháru i trochu smůlu, letos si to zasloužil,“ chválil koně Stromský. „Nejdřív to bylo pomalé, na jednom skoku udělal chybičku, ale pak se to rozjelo, museli jsme hodně bojovat. Ale Mustamir ukázal, že je to dobrý kůň. Jsem rád, že se zapsal mezi vítěze Zlatého poháru. Je to velký dostih a vyhrát jej je i pro mě obrovský úspěch.“

Pro Stromského to bylo druhé vítězství ve Zlatém poháru. V roce 2008 dovedl k triumfu Royal Mouginse, který je rekordmanem mezi koňmi. Vyhrál celkem čtyřikrát (2007, 2008, 2009 a 2010). I Royal Mouginse trénoval František Holčák. K vítězství ve Zlatém poháru před Mustamirem připravil i Scatera (1995).

Sedmiletý Mustamir šel na překážky v roce 2015 a od začátku ukazuje velký talent. Jeho kariéru sice několikrát přibrzdily zdravotní problémy, když je fit, vyhrává. Nad překážkami má z deseti startů šest vítězství. Ve Zlatém poháru za sebou nechal Lamuma (žokej Bartoš, trenér Urbánek, stáj Lokotrans), třetí byl Tahini s Kratochvílem a čtvrtý Aztek (Kousek, T. Váňa), stáj Dr. Charvát).

Z žokejů mají na svém kontě nejvíc vítězství Dušan Andrés a Jiří Kousek, kteří slavili třikrát (Andrés 1995, 2006 a 2012, Kousek 1997, 2009 a 2010).