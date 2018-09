Kdo byli Lady Anne a Napoli? Koně ze slavné hry dřív vyhrávali v realitě

Zbývají přesně dva týdny do Velké pardubické, a kdo ví? Možná že jednou se i aktuální jména jako No Time To Lose nebo Zarif dostanou na herní plán. Zatím ale legendární hra Dostihy a sázky čerpá z dávné minulosti. Populární jména koní ze slavné deskovky odkazují na osudy skutečných zvířecích hrdinů, kteří v dávné historii vyhrávali na skutečných drahách.