Váňa junior končí aktivní kariéru. Theophila má osedlat Bartoš | iSport.cz

Josef Váňa mladší patřil dlouhodobě mezi nejúspěšnější české překážkové žokeje, vyhrával v Česku i v zahraničí. Jenom Velká pardubická mu odolala, nasbíral v ní unikátní počet pěti pátých míst, ačkoli v roce 2015 s Rabbitt Wellem nakonec skončil čtvrtý díky Nikasově diskvalifikaci.

„Jsem rád, že jsem ukončil kariéru na vrcholu a doufám, že si mě lidé budou pamatovat jako stylového jezdce. Kromě Velké pardubické jsem vyhrál všechno, co jsem si přál. Dvakrát Gran premio a všechny grupy v Itálii, vyhrál jsem na všech třech drahách v Paříži,“ vypočítá úspěchy čtrnáctileté kariéry Váňa.

V evidenci Jockey Clubu má Josef Váňa mladší 11 rovinových a 322 překážkových triumfů. „Chci se trenérské práci věnovat na sto procent, postupně se zlepšovat a zdokonalovat, abych někdy časem to mohl převzít plně po tátovi a on mohl odejít do zaslouženého důchodu. Chceme jezdit daleko více do Francie, bude to náročnější, proto už ani nechci jezdit.“

Konec jezdecké kariéry Josefa Váni mladšího přinesl i jeden návrat. Se stájí otce a syna Váňových bude po šesti letech opět spolupracovat Josef Bartoš.

„Spolupráce s trenérem Faverem byla dobrá a úspěšná, ale toto je pro mě nová výzva a měl bych jezdit lepší koně. U trenéra Favera už tak dobří koně nejsou, navíc bychom měli více startovat ve Francii, což je pro mě zajímavé,“ doplnil k návratu Bartoš.

Znovu pátý Josef Váňa ml.: V závěru jsem stále věřil a snažil jsem se, ale pořád jsme byli daleko

Nejlepší český překážkový žokej Josef Bartoš bude jezdit především koně italského majitele Aichnera, ale v Česku bude k vidění také v sedlech koní jiných majitelů.

„Pepča je ta nejlepší možná náhrada. Budeme s ním spolupracovat především pro zahraniční starty a v Česku se budou domlouvat s Honzou Kratochvílem, který by měl být jedničkou pro české starty. Oba jsou to rozumní kluci a dokáží se mezi sebou dohodnout. Pepča už byl u nás na práci a ze spolupráce jsme nadšeni,“ hlásil Váňa mladší.

Dvojnásobný vítěz Velké pardubické už má vyhlédnutého parťáka pro letošní Velkou pardubickou. Měl by jet nadějného hnědáka Theophila, kterého Josef Váňa už čtvrtou sezonu pronajímá.

„Ve Velké pardubické by měl Pepča Bartoš jezdit Theophila,“ potvrdil Josef Váňa starší.

Theophilos už patřil k širší skupině favoritů před minulou Velkou pardubickou, byl dokonce na startovní listině, ale nakonec se dostihu nezúčastnil kvůli nemoci. Už je však fit.

„Theophilos je v pořádku a jsme rádi, že nešel Velkou, u italského trenéra Favera se podobné onemocnění nepodařilo zachytit a mělo to fatální následky,“ vysvětlil Josef Váňa.

Zatímco v minulosti Theophilos střídal různé české dráhy, tentokrát bude startovat zřejmě výhradně v Pardubicích, kde se bude připravovat na vrchol sezony.

„V roce 2019 půjdeme pardubickou cestou, dva starty před Velkou a Velkou. Potom můžeme něco zkusit,“ doplnila trenérka Pavla Váňová, která se o Theophila stará ve stájích v Bohuslavi.