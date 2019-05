Kvalifikaci ovládl Hegnus, porazil i obhájce, Theophilovi došly síly | iSport.cz

První kvalifikace se běžela na poměrně těžké půdě, oranice nacucaná vodou brala koním hromady sil. Po dlouhých letech byl také výsledný čas nad osm minut. A to i přesto, že na startu byla nejlepší trojka uplynulého ročníku (Tzigane du Berlais, Hegnus, Stretton) i vítěz z roku 2015 Ribelino.

„I Hegnus se v oranici trápil, počítal jsem, že Tziganovi bude sedět víc,“ přiznal po dostihu Marek Stromský. „Hegnus ale ukázal, že tady má co dělat, trenér Radek Holčák ho připravil přes zimu výborně. Na podzim to může být ale všechno zase úplně jiné.“

Tomu věří i početný tým kolem devítiletého Theophila. Do Pardubic ho přijela osobně podpořit třicítka spolumajitelů. Líbil se i sázkařům, kurz na vítězství mu před startem klesnul až na 3,8:1. Víc se věřilo jen Tziganemu du Berlais (2,65:1).

„Vypadá dobře, má slušně našlápnuto,“ chválil ho i bývalý žokej Libor Šimůnek pro Českou televizi. „Učenlivý kůň. Býval darebák, srandičkář, v paddocku často dělal legrácky, ale usadil se. Udělali s ním kus práce. Už loni měl úžasnou sezonu, jde nahoru, pořád je to relativně mladý kůň.“

V dostihu šel Theophilos dlouho bez problémů, drobnou kolizi měl jen na Popkovickém skoku s Tzigane du Berlais. Oba to zkušeně zvládli. „Jenže postupně ztrácel sílu,“ popsal žokej Bartoš. „Už dvacet dvojku (pořadí překážky) skočil špatně, nestačil si přefouknout, na konci chyboval na skocích, měl krizi. Havlův skok dal jen tak tak, takže jsem ho pro jistotu zastavil.“

Trenérský tým kolem Josefa Váni teď bude řešit, v čem byl problém. Theophilos měl na konci sezony zdravotní problémy, horečky a viróza ho také na poslední chvíli připravily o premiérový start ve Velké pardubické. Zimní přípravu ovšem zvládal výborně, byl nachystaný. „Odebereme mu krev a uvidíme, jestli je v pořádku nebo jestli se na něm nějak podepsaly horečky z konce sezony,“ poznamenal Bartoš.

Druhá kvalifikace bude v Pardubicích 23. června. Pokud bude Theophilos v pořádku, měl by se v ní ukázat. Otázkou by ale bylo jezdecké obsazení. Protože Josef Bartoš bude to dobou v Meranu. Z první kvalifikace si účast ve vrcholu české krosové sezony zajistilo osm koní. Nejlepší byli Hegnus se Stromským, Tzigane du Berlais s Faltejskem, Player s Novákem a Stretton s Lovénem.