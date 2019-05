Přihlášky na Velkou pardubickou. Váňa i koně syna anglické legendy | iSport.cz

129. ročník Velké pardubické steeplechase se běží 13. října. První kvalifikace v Pardubicích bude 25. května. Trenéři a majitelé už předběžně nastínili ambice. Tradičně nazbrojeno má Josef Váňa, po dlouhých letech zatím na přihlášce nemá svého koně úspěšný Čestmír Olehla. Devítiletý hnědák Stretton, kterého Olehla naposledy připravil k šokujícímu třetímu místu, změnil během zimy trenéra. Připravuje se u Stanislava Popelky.

Váňa na přihlášku napsal i devítiletého Theophila. Kůň z unikátního Dostihového klubu iSport-Váňa měl Velkou pardubickou běžet už minule. Kvůli drobným zdravotním problémům ho ale trenér musel na poslední chvíli stáhnout. Podle žokeje Josefa Bartoše, který by měl být v nadcházející sezoně partnerem Theophila, může být právě devítiletý hnědák jedním z nejžhavějších kandidátů na výhru.

Na přihlášce má dva koně i anglický trenér David Pipe. Prvním je desetiletý „Francouz“ Van Gogh du Granit, druhým jedenáctiletý irský valach Rathlin Rose.

Jedinou klisnou na přihlášce je devítiletá Delight My Fire od trenéra Radima Bodláka. Nejstaršími jsou dvanáctiletí matadoři Pareto, Zarif a Templář.

Přihlášení do Velké pardubické: Ange Guardian, Bridgeur, Delight My Fire, Dulcar de Sivola, Hegnus, Chicname de Cotte, Krocoleon, Mahony, Mazhilis, No Time To Lose, Pareto, Rathlin Rose, Ribelino, Stretton, Sztorm, Templář, Theophilos, Tiep de L’est, Tzigane du Berlais, Urgent de Gregaine, Vandual, Van Gogh du Granit, Zarif.