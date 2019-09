Proč nebyly dostihy zastavené? Sanitka by nepřijela dřív, míní šéf komise | iSport.cz

Jiří Holík, předseda Dostihové komise, která sobotní akci v Mostě dozorovala (spolu s Milanem Čechem a Soňou Froňkovou), je přesvědčený, že i kdyby se dostih po Novákově pádu zastavil, sanitka by u něj nebyla dřív. Podle něho musí být pro příště jedna ze sanitek i na vzdálenějším konci závodiště.

Co se z vašeho pohledu v Mostě stalo a v čem byl problém?

„Co se týká Marcela (Nováka), sanitku jsme tam poslali hned. To je všude stejné, i v Pardubicích.“

To jde, poslat sanitku do dráhy, aniž by se dostih zastavil?

„Jistě, jde, jsou tam diagonály. Než vyrazili, tak to trvalo. Pro příště je třeba, aby jedna sanitka byla určitě v horní části trati. To bude potřeba.“

Jak si tedy vysvětlujete, že k Novákovi nedorazili hned? Když jste je tam poslali?

„To taky nevím. Auto pořadatele je tam ještě navádělo.“

Opakuji, nebyl zásadní problém v tom, že se dostih nezastavil?

„I kdyby se zastavil, oni by tam rychleji stejně nebyli. To určitě ne. Vyjeli hned, ale trvalo to. My jsme je hned vyzvali, aby tam jeli. Vysílačkou.“

Podle renomovaného žokeje Josefa Bartoše rozhodně byla chyba, že se dostih hned nezastavil. Vnímáte to tak zpětně?

„Dobře, příště. I kdybychom ten dostih zastavili, sanitka by tam nebyla dřív. Nebo se můžeme dohadovat o vteřinách.“

To je ale špatně, ne? Kde tedy byla chyba? V zajištění pořadatelské nebo záchranné služby?

„Pro příště musí být jedna sanitka v horním prostoru. To by tomu určitě pomohlo. I kdybychom to zastavili, sanitka by tam nebyla dřív.“

Jenže kdyby se dostih zastavil, nehrozilo by, že by si třeba jezdci při druhém průjezdu přes překážku nemuseli ležícího Nováka všimnout.

„No, Marcel nebyl přímo za skokem.“

To jste viděli? Že leží mimo překážku?

„Byl za překážkou, nespadl hned. Jeho kůň udělal několik cvalových skoků a Marcel z něj vypadl. Navíc pole odstartovalo jen v šesti koních, jakmile spadl, bylo tam pět koní a roztažených.“

Incident z rovinového dostihu, kdy se pro změnu zranil Petr Foret, byl v něčem jiný?

„Tam jsme taky vysílačkou vyzvali startéra, který byl v dráze. Někteří koně hned zastavili, někteří je brali zpátky, vysílačkou jsme dali startérovi echo. Byli tam i další lidé, sanitky. Když koně dobíhali k cílové rovině, už je brali zpátky. Tam jezdci nic nehrozilo. Byli u žokeje Foreta hned.“

Není zarážející, že se tohle řeší v den Svatováclavské ceny a Velké mostecké? To přece nejsou žádné rámcové dostihy, ne?

„Jistě, ano. V tomto případě je ale jedno, jestli je to dostih čtvrté kategorie, nebo Velké mostecká. Pro příště musí být sanitka v horní části.“

Nesouhlasíte tedy s panem Šimůnkem, ředitelem Hipodromu Most, že chyba byla čistě na Dostihové komisi? Protože dostih nezastavila?

„To určitě ne. Jestli dává jednostranně za vinu Dostihové komisi, tak s tím nesouhlasím. S pořadateli musíme příště udělat všechno pro to, aby se něčemu takovému předešlo. A urychlilo se. Jinak je opravdu náš názor, že i kdyby se to zastavilo, sanitka by tam rychleji nebyla.“

Že by sanitka nebyla po prvním zásahu připravená, to nebyl ten případ, ne? Bez sanitky nemůže být žádný dostih odstartován, je to tak?

„To vůbec. Bez toho se ani na těch menších závodištích, kde je třeba sanitka jenom jedna a řeší se nějaký problém, nesmí pustit další dostih. Na sanitku se vždycky čeká.“