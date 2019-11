Dobrovolná sebevražda, říká Olehla o své dceři v Taxis Gladiator Race | iSport.cz

Kratochvíl má v týmu Jana Odložila, Jakuba Spáčila a Daniela Vyhnálka. Kromě Vyhnálka už si Taxis Gladiator Race všichni v minulosti vyzkoušeli. Kratochvíl hned při prvním ročníku. Jen pár týdnů poté, co vyhrál Velkou pardubickou 2017 s No Time To Lose. „Když to zvládl on, musím taky,“ říkal tehdy. „Zjistil jsem, že Gladiator Race je skvělá akce, kde si každý vyzkouší, jak na tom je. Nejenom fyzicky. I psychika hraje v tomto závodě velkou roli. Jsem rád, že se můžu znovu zúčastnit a vyzkoušet si své hranice.“

Kapitánka druhého týmu Dostihového spolku Veronika Olehlová jde do akce s Bárou Švrlanskou, Janem Šťastným a Tomášem Rozsypalem. Bude mít premiéru. Sama pořádně neví, co přesně očekávat, nicméně sobě i parťákům věří. „Kluci z našeho týmu říkali, že musíme být lepší než žokejové, ale to asi nedáme,“ usmívá se Olehlová. „Ale budeme si věřit. Když tak na kluky počkáme...“

Ve třetím ročníku Taxis Gladiator Race, který bude kopírovat trať Velké pardubické, si účastníci vyzkouší skoky přes proutěné překážky i Velký taxisův příkop







Třiadvacetiletá jezdkyně, která ve své dostihové kariéře odjezdila 36 dostihů a 4 vyhrála, se na fyzickou torturu, bahno i brodění vodních příkopů těší. „Loni jsem se byla podívat na kluky a říkala jsem jim, že bych si to taky chtěla zkusit,“ popisuje Olehlová. „A když mi pak Honza Odložil volal, že pro mě má tým, tak už jsem se z toho nevykroutila.“

Olehlová původně chtěla postavit čistě dámský tým. Nakonec v něm má jen kamarádku Báru Švrlanskou, která jí u koní pomáhala už ve Světlé Hoře. „Holčičí tým bychom daly dohromady, i ségra se chtěla přidat, zájemkyň bylo nakonec dost. Ale Honza (Odložil) už sehnal dva kamarády z Malé Morávky, kteří chodí na závody Spartan Race a mají i na Gladiátorech praxi.“

Ohledně tátovy jízlivé poznámky Veronika Olehlová připouští, že speciálnímu tréninku moc nedala. „V dostihovém tréninku mám asi osm lotů denně, vracím se v šest večer, tak moc času na další trénink není,“ přiznává. „Klasicky chodím běhat, občas plavat, doma si zacvičím. Snad to bude stačit. Na překážky se těším, spíš mám strach z běhu. Tři, čtyři, pět kilometrů není problém, ale přece jenom - bude to skoro sedm kilometrů a ještě s třiceti jedna překážkami! Uvidíme, chci si to vyzkoušet a užít. Myslím, že mě to bude bavit, těším se.“

Že by ji závody Gladiator Race chytily podobně jako bývalou jezdkyni a trenérku Helenu Blažkovou? Ta si také závod poprvé vyzkoušela právě v Pardubicích před dvěma lety. Teď už je nadšenou, a hlavně úspěšnou, reprezentantkou v této adrenalinové disciplíně. Závodila i na mistrovství Evropy a světa. „Že by?“ zasmála se Olehlová. „Uvidíme, co na to bude moje tělo říkat v pondělí, úterý po závodě.“