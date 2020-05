Jména pro Velkou pardubickou: obhájce Theophilos i kůň hvězdného trenéra | iSport.cz

Na první přihlášce do 130. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, která by se měla běžet 11. října, je zatím třicet jmen. Největší zastoupení má tradičně trenér Josef Váňa, který kromě obhájce vítězství Theophila z otevřeného syndikátu DK iSport-Váňa přihlásil No Time To Lose, Ange Guardiana, Dusigrosze, Mazhilise, Sottoventa a Aenease. Koně přihlásil i hvězdný trenér Gordon Elliott, který připravil ke dvěma triumfům ve Velké národní Tiger Rolla.