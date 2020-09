Koplíkova odveta. České derby vyhrál po 22 letech slovenský kůň

Slovenská hymna zněla nad Velkou Chuchlí na oslavu vítěze královského dostihu rovinové sezony. Výroční sté České derby vyhrál favorizovaný hnědák Opasan, který v přesvědčivém drtivém finiši dovezl do cíle žokeje Radka Koplíka. Ten po triumfu ve slovenském a rakouském derby po dvou druhých místech v Praze konečně triumfoval i doma.

Dali se dohromady loni na podzim v Bratislavě při místní Odvetné ceně. Žokej Radek Koplík s Opasanem od té doby ani jednou neprohrál. A při Českém derby s jubilejní číslovkou 100 si zařídil osobní odvetu za svých několik těsných obtesů prvního místa.

„Vyhrál jsem slovenské i rakouské derby, ale derby doma má větší význam než v cizině. Tady je české publikum, víc kamarádů, známých. Je to lepší,“ usmíval se Koplík.

V Českém derby zůstal už dvakrát těsně pod vrcholem, vždycky při triumfu Václava Janáčka. Dohromady už získal osmé klasické vítězství.

„Všechny klasické dostihy, které člověk vyhraje, jsou důležité. Člověku to dává radost a sebedůvěru,“ řekl Koplík.

Svou odvetu slavila také vítězná stáj BORMANN z Borského Mikuláše, bašty slovenských dostihů, díky které vyhrál slovenský kůň poprvé od roku 1998, kdy triumfoval Termirkanov.

„Nikdy jsem takové pocity nezažil. Je to pro nás něco velkého, pro slovenský turf je to v této době obrovská injekce. Je to super, že jsme vyhráli derby,“ radoval se trenér Jozef Chodúr.

Slovenské dostihy se kvůli pandemii koronaviru dostaly do kritické situace, letošní sezona málem nezačala, nakonec se smrskla na pouhých deset dostihových dní.

Opasan s Koplíkem si šli pro vítězství v podobném stylu jako při červencové předzkoušce, Memoriálu dr. Frankenberga. Drželi se vzadu a v cílové rovince rozpálili nepřekonatelný finiš. Neodolala mu ani skvělá německá klisna Vivienne Wells, kterou žokej Alexander Pietsch posadil na čelo a skoro tam spolu vydrželi až do konce.

„Takový byl plán, vyhnout se počáteční hektice, dát všechno do posledních šesti set metrů,“ vysvětloval Chodúr. „Ale bál jsem se jí až domů, možná posledních padesát metrů ne. Držela se dobře, na kobylu super výkon.“

Ve finiši se Opasan přehnal přes konkurenci a jistě zvítězil. Stal se čtvrtým vítězným zahraničním koněm v Českém derby od roku 1993.

„Bál jsem se, ale on je bojovník. Popasoval se s tím, zapnul a šel lehce. Dal jsem mu jednu, dvě rány, ani jsem nemusel,“ pochvaloval si Koplík.

„Ten finiš je v něm, to nenatrénujete,“ líčil Chodúr. „Objevilo se to samo v dostizích, trefili jsme správnou distanci, začal to dávat. Sám začal létat.“

O třetí místo se podělili Francimor a Troop Commander, další favorit Rate skonči pátý. Do dostihu nakonec nenastoupil kvůli teplotě Markoni LP.

Jedenáctým místem v derby se s kariérou v 48 letech rozloučil Jan Rája, trojnásobný šampion rovinových žokejů a a vítěz 91. Českého derby v roce 2011.

České derby, dostih pro tříleté koně, se tradičně koná na konci června, ale kvůli koronaviru se letos běželo až dnes. Modrá stuha za vítězství byla udělena v září stejně jako po druhé světové válce v roce 1945.