Lucky Valentine zabodoval nad překážkami, Váňa byl spokojený

„Jsem spokojený, mezi českými odchovanci v Lysé nad Labem by mohl příště startovat,“ komentoval trenér Josef Váňa. „V práci je Valentýn úplně v pohodě, holky si ho pochvalují, ale na dráze je to jiné. Dnes jsme mu dali jiné uzdění, to se projevilo. Byl i dobře odjetý.“

Jezdec Anton Orčinkij doplnil, že ještě bude potřeba zapracovat na ovladatelnosti. „Koník se v dostihu stále trochu pere, ale celkově nevypadal vůbec špatně. Můžeme se těšit na další start,“ říkal po dostihu.

Mladší kolega zkušeného stýplera Theophila šel překážkový dostih teprve podruhé v kariéře. Před měsícem v Lysé nad Labem s Orčinským solidně rozjetou premiéru nedokončili, doplatili na kolizi u živého plotu. Spadl před nimi kůň a Orčinskij „vystoupil“ ze sedla. Karambol naštěstí odnesli jen několika škrábanci a modřinami.

Lucky Valentině, potomek irského hřebce Calming Influence a matky Lymondky, páté z Oaks 2010, odběhl v minulé sezoně coby tříletý čtyři dostihy. Nejlepším výsledkem bylo druhé místo ze Slušovic. Na rovině začal i tuto sezonu, v Pardubicích byl na konci června s Orčinským pátý v Ceně hejtmana Pardubického kraje. Trenér Váňa s ním ovšem od začátku počítá především do překážek. Příští start by ho tak měl čekat 28. září v Lysé nad Labem, kde je na programu steeplechase IV. kategorie na 3500 metrů pro české odchovance.

Do akce brzy znovu půjde jedenáctiletý Theophilos, největší hvězda DK iSport-Váňa. Vítěz Velké pardubické z roku 2019 by se měl v sobotu představit v závěrečné kvalifikaci na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Pro Theophila, jehož vrcholem sezony by měla být znovu Velká pardubická (10. října), to bude druhý start v sezoně. V první květnové kvalifikaci doběhl s Josefem Bartošem pátý.

