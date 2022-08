Po hrozivém pádu vítězný hattrick! Neuvěřitelné, radoval se Čmiel

No Time To Lose s Jakubem Kocmanem Taxis nezvládl a následoval ošklivý pád • Michal Beránek (Sport)

Ze záznamu hrůzostrašného pádu Adama Čmiela v Lysé nad Labem tuhne krev v žilách. Rodáka z Písečné u Jablunkova táhla klisna Ramsya desítky metrů za nohu ve třmenu. Byl potlučený, ale naštěstí v pořádku. Dva týdny po ošklivém karambolu se blýsknul druhým místem v Německu, úspěšně se vrátil do sedla Ramsye (druhé místo v Bratislavě) a o víkendu si připsal tři vítězství v Pardubicích během třetí kvalifikace na Velkou pardubickou steeplechase se Slavia pojišťovnou.

„Užil jsem si to neskutečně, vítězný hattrick jsem zažil poprvé v životě,“ radoval se Adam Čmiel, který dostihy jezdí od roku 2009. „Něco neuvěřitelného, byl jsem strašně šťastný!“

Pád v Lysé nad Labem měl velký ohlas. „Hodně lidí mi psalo, že mě podporují a jak se cítím,“ líčí Čmiel pro web iSport.cz. „Jestli jsem v pořádku, že to bylo ošklivé. Všechny jsem uklidňoval, že na tu hrůzu to dopadlo velmi dobře.“

Týden po karambolu byl Adam Čmiel zpátky v sedle. „Mohl jsem fungovat, naštěstí se nestalo nic vážného. Bylo hezké, kolik lidí se zajímalo o můj zdravotní stav. Za to jsem byl rád, vděčný a dodatečně všem děkuji. Po Lysé bylo čtrnáct dní volno, mohl jsem se plus minus dát dohromady. Pak mě oslovili polští majitelé, jestli bych jim nejel koníčka v německém listed.“

V německém Bad Harzburgu byl v dostihu přes proutěné překážky s Mary Elizabeth druhý. „V tréninku už jsem v té době jezdil, noha fungovala, tak jsem si říkal, že je třeba to zkusit zatížit i v dostihu. To dopadlo taky dobře, koleno drželo. Pak jsem se hned vydal i do Bratislavy. Už jsem věděl, že vše bude v pohodě.“

V Bratislavě se Čmiel znovu vyšvihl do sedla čtyřleté Ramsye (Syndikát Hvězda-Olehla), se kterou měl nehodu v Lysé. Obavy? Žádné. „Ona tenkrát chybu neudělala, narazili jsme do koně před sebou,“ připomíná. „Nebylo se čeho bát, kobyla šla znovu perfektně, byla suverénní, vše klaplo. Jen jí ve finiši podle mého chyběl dokončený dostih, aby si v koncovce lépe rozvrhla síly.“

Parádní den pak zažil Čmiel o víkendu v Pardubicích. Jel pět koní, třikrát zvítězil. Se čtyřletou Gianninou (Statek Blata Český ráj) ovládl Cenu Registany, se stejně starým Kmotrem (Zeas Staré Hradiště) Pohár BICZ a s pětiletým Naardenem (DS GAUDIUM) Cenu Agrovenkova. Všechny v tréninku připravuje Helena Vocásková.

„Po pravdě, nejvíc jsem věřil na rovině Naardenovi,“ líčí Čmiel. „S ním už jsem dvakrát vyhrál. Překážkové dostihy jsou hodně ošemetné. V něco doufáte, že to dopadne dobře, ale třikrát vyhrát? O tom se mi nezdálo ani ve snu.“

