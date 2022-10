Dusigrosz mohl všem ukázat, říká Stromský. Už pracoval jako mechanik

Šanci na reparát ve Velké pardubické, v níž skončili na Francouzském skoku, už mít nebudou. Žokej Marek Stromský bude svou jezdeckou budoucnost teprve řešit, dva měsíce už pracoval jako automechanik. Devítiletý Dusigrosz se o víkendu fatálně zranil při posledním pardubickém mítinku. „Strašná škoda, kdyby se to teď nestalo, byl by Dusigrosz příští rok top kůň. Měl by víc startů v Pardubicích, další zkušenosti, už se mu začínalo dařit. Bohužel, i tohle se v dostizích stává.“

S Dusigroszem (stáj Joly) jel Marek Stromský svou devatenáctou Velkou pardubickou, skončili na Francouzském skoku. Nejlepšími výsledky rodáka ze Štěpánkovic tak zůstávají dvě druhá místa (Amant Gris 2010, Hegnus 2018). Dvakrát byl z prvního místa diskvalifikovaný (Amant Gris 2008, Nikas 2015). Aktuální sezonu Stromský zakončil v Pardubicích nečekaným vítězstvím s outsiderem Enfield Greyem (Jezdecké potřeby Ostrava, trenérka Lenka Syslová) a na zimu odjíždí pracovat do Německa.

S Dusigroszem jste o víkendu jet neměl?

„Ne, vrátil se k Ondrovi Velkovi, protože mu to s ním šlo celou sezonu. Ze začátku jsem byl trochu zklamaný, že jsem ho nejezdil, ale chápal jsem to. Já jezdil Dusigrosze ve Velké jen proto, že Ondra si do ní vybral No Time To Lose. Ten pád jsem ani neviděl, už jsem byl na cestě domů, vyrazili jsme brzy. Děcka si dostih pouštěly v autě na mobilu, hned říkaly, že to vypadalo špatně. Bohužel, i tohle se v dostizích stává.“

Do Velké jste měl ale původně u Váňů ještě jiný plán, je to tak?

„Ve hře byl Theophilos. Čekalo se, že Pepča Bartoš pojede pro pana Aichnera (Brunch Royal), já měl jet Theophila. Jenže se v tréninku před Velkou zranil, takže jsem se nakonec dostal na Dusigrosze, který zůstal volný.“

I trenér Váňa říkal, že Theophilos na tom byl v tréninku hodně dobře.

„Jasně. Ale hlavně měl víc zkušeností, což kůň do Velké potřebuje. O to víc je Dusigrosze škoda, protože kdyby se to teď nestalo, příští rok by byl top kůň. Měl by víc startů v Pardubicích, další zkušenosti, už se mu začínalo dařit.“

Ve Velké jste skončili na Francouzském skoku, do té doby jste se svezl jak?

„Už na Malé vodě mi nechal zadní nohy, to jsem se lekl. Říkal jsem si, ty vogo, Taxis budeme muset hodně najet, aby ho skočil. Ale Taxis skočil poměrně dobře. Stejně tak Irskou a šestku dal pěkně. Nemyslel jsem si, že by přišla nějaká chyba. Nevím, jestli se pak na Francouzském skoku lekl, jak je široký? V kvalifikaci ho normálně skákal .I teď o víkendu ho šel pěkně. Nevím, co se mu zrovna nelíbilo, do hlavy koni nevidíte. Pustil zadní nohy, tím se úplně zastavil, trochu za skokem klinknul a já dostal štos do zadku. Useděl jsem už kolikrát větší karamboly, ale teď to nešlo a vylítnul jsem. Škoda, vyčítal jsem si to, laciný pád.“

Taxis byl bez problémů?

„Vedle nás spadl Jarda Myška s Imphalem, převalovali se a kůň mě trefil kopytama do ruky. Naštěstí mě jen tak lízl, nic vážného. Pravda, na Taxisu to bylo takové namačkané. Player přibrzdil, ostatní koně začuměli. Na startu jich bylo jen patnáct, říkal jsem si, že se v pohodě roztáhneme po celé šířce Taxisu a bude to bez problémů. Nebylo.“

O víkendu jste měl v Pardubicích jediné rito a nečekaně jste vyhráli s Enfield Grey. Překvapil i vás?

„Překvapil, nečekal jsem, že vyhraje. Jsem rád hlavně kvůli trenérce Lence Syslové. Dělá to v Klokočově hodně dobře, škoda, že má málo koní. Má jich jen pět, jeden půjde prodat, potřebovala by majitele. Snažím se jí někoho dohodit, ale v dnešní době to není jednoduché. Enfield překvapil. Když jsem viděl startovní listinu, tak jsem říkal, že to nebude jednoduché. Když budeme pátí, bude super. Zabojoval neskutečným způsobem, ukázal, že má i konec a sedí mu měkká půda. Má hodně síly, do budoucna to může být dobrý koník do překážek.“

Sezonu hodnotíte jak? Měl jste v ní jen 21 startů a čtyři výhry.

„Po zranění jsem už ani tolik koní nebral. Když nejste ve velké stáji, kde máte dvacet, třicet koní a jste tam jezdecká jednička, tak tolik šancí není. Mám svoje roky, je mi 48, byl jsem zraněný a lidi už tolik nevolají. A mladé, nezkušené koně už moc jezdit nechci, když je neznám z práce. Proto bylo startů málo.“

Přidáte v nadcházející sezoně další?

„Rád bych ještě jezdil, baví mě to. Pevné místo ve stáji už asi nenajdu, ale dá se to dělat i při zaměstnání. Dělá to tak třeba Kuba Kocman a další kluci. Já už teď taky dva měsíce pracoval, brigádně jsem dělal repasy, vstřiky na auta, čerpadla. To mě bavilo, zaučili mě, měl jsem to kousek a bylo to i dobře placené. Jenže se jim místo zaplnilo, tak teď pojedu na zimu do Německa pracovat do rovinové stáje.“

To jste našel jak?

„V Německu už jsem dřív pracoval, ale jinde. Teď budu v Drážďanech. Když jsem přišel o brigádu, snažil jsem se najít něco jiného. Je krize, ani ve fabrikách toho moc není. Náhodou mi volal kamarád Tomáš Bosák, se kterým jsem dělal u Holčáků. Vrátil se ke koním a je v Drážďanech spokojený. Tak jsem se ho zeptal, jestli by tam neměli místo i pro mě. Zeptal se šéfa a druhý den mi volala jejich manažerka, dohodli jsme se. Možná bych našel místo v Itálii nebo ve Švýcarsku, ale to je daleko. Mám rodinu, nechci být někde měsíc sám. Z Německa budu jezdit na víkendy domů.“

Jak se má Amant Gris? Vídáte ho?

„Má se fajn. Když chodím běhat, nebo jedu na kole přes Albertovec, tak se za ním stavím. Má se dobře, vypadá dobře. Pořád je v kondici. Myslel jsem si, že když nepracuje, opadne, ale on je i ve třiadvaceti letech pořád fešák.“

STROMSKÉHO VELKÉ PARDUBICKÉ