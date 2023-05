Tragická nehoda ceněného hřebce, kopla ho klisna. Šest hodin operace nepomohlo

„Připouštění s sebou vždy nese riziko a může být nebezpečné pro hřebce, klisnu i pro lidi kolem,“ komentoval prezident polského hřebčína Wieslaw Kołakowski. „Dosud jsme žádnou nehodu neměli, tentokrát bohužel došlo k neštěstí. Klisna těsně po připuštění Yucatana kopla, přestože byla řádně zajištěna a vše probíhalo v souladu s běžně používanými postupy.“

Klisna zasáhla hřebce do nohy tak nešťastně, že mu způsobila tříštivou zlomeninu. Chovatelé se ho snažili zachránit, odvezli ho na poměrně komplikovaný zákrok do Berlína. „Na nákladech už nezáleželo, chtěli jsme koně za každou cenu zachránit,“ přitakal Kołakowski. „Operace trvala skoro šest hodin, bohužel to byl velmi těžký případ. Profesor, který ho operoval, vyhodnotil, že jde o situaci, kdy by utrpení koně mělo skončit. Prognóza mu nedávala naději na záchranu.“

Yucatan začínal v chovu třetí sezonu. Ceněný byl v prvé řadě díky skvělému původu. Otec Galileo je vícenásobným plemenným šampionem Evropy, v roce 2001 snadno vyhrál Anglické derby, na drahách vydělal 1,6 milionu liber (43 milionů a 360 tisíc korun). Matka Six Perfections mimo jiné vyhrála Breeders Cup Mile a v žilách jí koluje krev slavné klisny Miesque, která vyhrála 12 dostihů z 16 startů. Z toho deset nejvyšší kategorie grupa 1.

Samotný irský hřebec Yucatan se mimo jiné zúčastnil prestižního Melbourne Cupu, v šestnácti startech vydělal 374 000 liber (10 milionů a 135 tisíc korun). Polský hřebčín Łąck ho do chovu získal v roce 2021, připustil 23 klisen. V minulé sezoně jich bylo 32. Hřebec byl pojištěný, z pojistky by chovatelé rádi získali adekvátní náhradu.