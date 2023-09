Váňovci v Meranu popadali, bude mít kdo jezdit Velkou pardubickou?

Gran Premio Merano o 250 tisíc eur vyhrál sedmiletý First of All s Alexem de Gilesem z české stáje Dr. Charvát. • Adriana Šmídlová

Gran Premio Merano o 250 tisíc eur vyhrál sedmiletý First of All s Alexem de Gilesem z české stáje Dr. Charvát. • Adriana Šmídlová

Gran Premio Merano o 250 tisíc eur vyhrál sedmiletý First of All s Alexem de Gilesem z české stáje Dr. Charvát. • Adriana Šmídlová

Fenomenální série desetiletého hnědáka L’Estrana s Josefem Bartošem v Gran Premio Merano skončila. Po čtyřech rekordních vítězstvích v řadě se valach ze stáje Scuderia Aichner SRL, kterého trénuje Josef Váňa mladší, do cíle nedostal. L’Estran padl na nejznámější a nejobtížnější překážce závodiště – Oxer Grande. Roli favorita a smělého vyzyvatele potvrdil sedmiletý ryzák First of All s Felixem de Gilesem (Dr. Charvát) připravovaný trenérem Pavlem Tůmou.

Zásadní otázku po dostihu na dálku položil bývalý žokej a trenér Pavel Složil starší: „Aby měl kdo závodit ve Velké pardubické...“ Narážel na sérii pádů elitních českých žokejů. V sedle vítěze totiž měl být původně Jan Faltejsek.

Pětinásobný vítěz Velké pardubické, který Gran Premio Merano vyhrál v roce 2017 s Al Bustanem, má po předchozím pádu pochroumané rameno. V Itálii spadli také Lukáš Matuský, Josef Bartoš, Ondřej Velek a Jan Kratochvíl. Matuský ani nenastoupil do hlavního dostihu se Sternkranzem, trenér je vyškrtnul. Po pádech by jezdci měli být v pořádku.

Velká pardubická se jede 8. října. Trenéři i majitelé budou při extrémním nedostatku kvalitních překážkových jezdců trnout do posledního momentu. Slavnostní losování čísel, kde bude známo jezdecké obsazení koní pro Velkou, bude ve středu 27. září. A jasno by mělo být i v tom, zda Velkou poběží francouzský Polinuit, který byl teď v Gran Premio Merano třetí.

Desetiletý L’Estran s Bartošem tentokrát nezvládli ikonický Oxer Grande. Je to překážka ze dvou živých plotů těsně za sebou. Jeden je o výšce 1,1 metru a šířce 90 centimetrů. Druhý je 1,5 metru vysoký a stejně tak široký. Celkový skok koně musí být delší než 4 metry. A matador tentokrát dopad nezvládl. Naštěstí je v pořádku.

Stejně tak i další svěřenci Josefa Váni mladšího, kteří se do cíle nedostali. Gangster des Coddes s Janem Kratochvílem chyboval a při pádu s sebou strhl i stájového kolegu Andoinse s Ondřejem Velkem. Za dalším skokem se v sedle Fly Filo Fly neudržel Oleksandr Ryzhak. Týmový pád zdržel i Pitona des Neiges s Dominikem Pastuszkou, doběhli sedmí.

Sedmiletý ryzák First of All ze stáje Dr. Charvát suverénně potvrdil roli favorita. Svěřenec trenéra Pavla Tůmy v sezoně vyhrál i svůj čtvrtý dostih, nad překážkami má vůbec skvostnou bilanci. Získal třinácté vítězství z devatenácti startů. Za výhru v Gran Premiu si na dotacích připsal 110 tisíc eur (2 684 00 korun).

VÍTĚZNÍ KONĚ GRAN PREMIA V ČESKÉM TRÉNINKU

4x L’Estran (2022, 2021, 2020, 2019, Scuderia Aichner SRL, J. Váňa ml.)

2x Alpha Two (2014, 2013, Stall Evi, trenér J. Váňa)

1x First of All (2023, Dr. Charvát, trenér P. Tůma)

Al Bustan (2017, Lokotrans, trenér S. Popelka)

Mazhilis (2016, Köi Dent, trenér J. Váňa)

Kolorado (2006. Stáj Wrbna, trenér Č. Olehla)

Masini (2004, Stáj Wrbna, trenér Č. Olehla)