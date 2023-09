Sternkranz píše historii. A Bartoš prozradil, koho pojede ve Velké

Devítiletý hnědák Sternkranz ze stáje Scuderia Aichner SRL píše historii. Potřetí za sebou ovládl Zlatý pohár EŽ Praha, nejdelší domácí dostih přes proutěné překážky. Pro trenéra Josefa Váňu mladšího to bylo čtvrté vítězství za sebou v tomto dostihu. V sedle byl Josef Bartoš, který v rozhovoru při slavnostním vyhlášení prozradil, koho by měl jet v blížící se Velké pardubické.

„Santa Klaru, pokud bude vše, jak má být,“ nastínil Bartoš, jednička stáje Scuderia Aichner SRL. Na závodišti ve Velké Chuchli se minutou ticha vzdávala čest zesnulému Filipovi Minaříkovi, všichni žokejové měli černé pásky na rukávech. Během dne slavil i početný tým DK iSport-Váňa. Čtyřletý Ange Pitou s Lukášem Matuským si připsal premiérové vítězství v barvách klubu – vyhrál Cenu společnosti AŽD Praha přes proutěné překážky.

Do 17. ročníku Zlatého poháru nastoupili pouze čtyři koně. Prakticky celý dostih odtáhnul jedenáctiletý Capivari s Lukášem Matuským (Scuderia Aichner SRL), vítěz ročníku 2020. „Chtěl jsem nastoupit na protilehlé rovině, přiblížil jsem se Capivarimu, ale měl jsem prázdné ruce, kůň byl rozpadlý,“ popisoval Josef Bartoš. „Sternkranz má rád měkko, půda byla pevná, v tu chvíli to na něj bylo moc rychlé.“

I trenér Josef Váňa mladší koně nepoznával. „Říkal jsem si, co se děje?“ líčil Váňa, který jako žokej vyhrál Zlatý pohár čtyřikrát. Jako trenér si připsal další čtyři triumfy. „Asi nemá den, nesedí mu to. Tak jsem fandil Capivarimu. Ale Pepa (Bartoš) věděl, co dělá, Nechal koně odpočinout, pošetřil ho do závěru. Rovina je tady dlouhá, udělal to nejlépe, jak měl. Je dobrý.“

Na poslední překážce se Sternkranz výrazně zvedl. „Cítil jsem motory,“ usmál se Bartoš. „Je skvělý. Sníží se, lehne na dráhu, pěkná jízda.“ Devítiletý hnědák vyhrál Zlatý pohár potřetí za sebou. Před rokem s Bartošem, v roce 2021 s Lukášem Matuským. Druhý doběhl Wilantos (TVD a.s.) s Markem Stromským, třetí Capivari s Lukášem Matuským.

Slovenský šampion Matuský se v Praze vrátil do sedla po takřka pětiměsíční pauze a zranění. Hned ve svém prvním dostihu dovedl k triumfu čtyřletého Ange Pitou ze syndikátu DK iSport-Váňa. V jedenáctihlavé konkurenci si ve finiši poradil i s favorizovaným Palm Springsem s Josefem Bartošem. Oba připravuje Josef Váňa.

„Já jsem vám to vždycky říkal, že je to dobrej kůň,“ radoval se trenér Váňa. Naznačil, že příště poběží v Meranu, nebo při Křišťálovém poháru týden před Velkou pardubickou.

Další zástupce DK iSport-Váňa, čtyřletý Great Storm s Erikem Linhartem nedokončil kvůli uvolněnému sedlu.