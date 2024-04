Theophilův nástupce Ange Pitou trhal deky, ve Francii ho čeká důležitý test

Šampion Velké pardubické Theophilos už odpočívá v pohodlném důchodu, teď členy největšího dostihového syndikátu v zemi baví nová naděje. Pětiletý Ange Pitou na přelomu roku absoloval povedený výlet do jihofrancouzského Cagnes-sur-Mer, kde na proutěných překážkách zapsal vítězství a třetí místo a další výhru získal i ve steeplechase.

V neděli vyrazil s Váňovou ekipou do Francie, kde ho čeká v dostihu na 3800 metrů přes proutěné překážky Prix du Mont Dore zatím největší test jeho kariéry.

„Zůstalo tam deset koní, což je hrozná hrůza. I ten nejhorší je lepší než on. Uvidíme, jestli jim bude stačit,“ přemítá Váňa.

Ange Pitou má za sebou nadějnou první sezonu, v níž klubové členy potěšil vítězstvím ve Velké Chuchli a při své premiéře v Pardubicích skončil čtvrtý v Křišťálovém poháru města Pardubic. Pak ho Váňa nasměroval do Francie, kde je víc závodišť s doběhem na levou ruku, který koni víc vyhovuje. Proto se kůň dnes představí v Compiegne.

„Teď nám roztrhal dvě deky, tak jsem se naštval a zajel jsem koupit novou proti okusu. Má ji od rána, zdá se, že se do ní nepustil. Museli jsme ho trošku ostříhat. Tady není Cagnes-sur-Mer, kde je i v lednu 21 stuňů, tak chytil chlupa. Už má i hliníkové boty,“ popisoval Váňa s úsměvem poslední přípravy před cestou do Compiegne. „Mladej mi říkal, že když přijeli do Cagnes-sur-Mer, tak pár dnů nežral. On je borec že vydrží sám ve stáji, nezajímá ho, že jsou koně v čudu, ale s tím žrádlem možná bude problém.“

V jeho sedle bude v Compiegne zkušený žokej Jan Kratochvíl, který si aktuální pohodu koně v tréninku pochvaloval.

„Dvakrát jsem se na něm svezl a vypadal super,“ líčil Kratochvíl.

Dostih lze sledovat na streamu na stránkách www.france-galop.com, startuje se v úterý v 15.40. Pokud bude Váňa s výkonem Ange Pitou v Compiegne spokojený, dalším krokem bude jeho start na pařížském závodišti v Auteuil. Ve hře je účast na prestižním květnovém mítinku s vrcholem Grand Steeplechase de Paris.

Ve Francii běhá Ange Pitou z technických důvodů za stáj Josef Váňa. Zelenobílé pruhy Dostihového klubu iSport.cz by se měly objevit 8. května v Pardubicích, kde v nich má vyběhnout šestiletý nováček Norstrand. Ten v klubové stáji dočasně nahradí pětiletého ryzáka Sorenta, v němž Váňa vidí příštího Theophila. Ten se ale po předchozím zranění šlachy teprve dává dohromady.