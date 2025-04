Mullins po vítězství v Liverpoolu: Double při Velké pardubické? Byl by to sen!

Vyhrát Velkou pardubickou a zároveň Velkou národní v Aintree u Liverpoolu? Za celou historii to zvládl jediný žokej, navíc na konci devatenáctého století. Irský jezdec Patrick Mullins ale má šanci na něj navázat. Je čerstvým vítězem nejslavnějšího anglického překážkového dostihu a ve Velké pardubické už třikrát startoval. Pro iSport potvrdil, že sní o výjimečném double. „Byl by to sen,“ prohlásil.