Jarolímova dcera rozjela hráčskou agenturu: Táta se smál! Jaké má plány? | iSport.cz

Malá rekapitulace neuškodí. Florbal, sportovní fenomén s druhou největší členskou základnou v Česku, je sportem amatérským. Dobře, poloprofesionálním, chcete-li. Výsledek je ale stejný, neuživí ani reprezentanty a každý TOP hráč má zpravidla své zaměstnání, pokud není student.

„Poměry, které tady ve florbale vládnou, známe. Nebojíme se, kdybychom s tím nepřišli my, předběhl by nás někdo jiný,“ říká ke vzniku FAP Agency (Floorball Agency for Player) Jarolímová, která kromě role agentky musí zvládnout i aktivní hraní. Je staronovou útočnicí Florbalu Chodov.

V roce 2014 jsme spolu dělali rozhovor, kde jste mi tvrdila, že budete fotbalovou agentkou. Co se stalo?

"Florbal jsem narozdíl od fotbalu závodně hrála a hraju. Plán se mi v hlavě rodil delší dobu a trošku se tak i nabízel. Více realizovat se začal, až když jsem se rozhodla přerušit kariéru a viděla jsem florbal zvenčí. Poté jsem shodou okolností zjistila, že kolegové Venca Komačka a Honza Binder mají stejný nápad, tak slovo dalo slovo a spojili jsme síly. Kolem fotbalu se ale motám dál, u nás v rodině to jinak nejde. (smích)"

Mluvila jste o jiném pohledu na florbal, pauza vám pomohla?

„Získala jsem potřebný odstup. Po těch letech byla změna na florbal koukat v roli diváka a do toho více pronikat do fotbalového prostředí. Samozřejmě tyhle dva sporty se nedají porovnat po finanční stránce, skrz zázemí, ale překvapilo mě, jak fotbalová veřejnost o florbale věděla. Měli přehled, kdy se hrálo MS, sledovali to. Potěšilo mě to! Na druhou stranu ale mysleli, že bereme plat, chyba." (smích)

Anet Jarolímová získala s Chodovem v roce 2015 mistrovský titul. • Foto facebook.com

Teď jste zase aktivní hráčka, Jičín jste vyměnila za ambiciózní Chodov. Budete všechno stíhat?

"Myslím si, že by to neměl být problém, v prostředí se pohybuji, spousta zápasů lze stíhat a vidět o víkendu. Je to o tom si vše správně naplánovat."

Vstupujete do slušné džungle, v "českém" florbalu nic takového jako zastupování hráčů neexistuje.

"Není mít z čeho strach, prostředí známe. Pokud bychom to nezkusili my, tak by nás to mohlo mrzet. Florbal se rozvíjí a vyvíjí, bylo otázkou času, kdy a kdo s něčím takovým přijde. Jsme rádi, že jsme první."

Florbal je malý sport, každý zná každého, což může být výhoda i nevýhoda. Když to přeženu, proč by vás někdo měl oslovit, když může napsat trenérovi či hráči z daného klubu napřímo třeba na facebooku.

"Souhlasím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ukáže až čas. V tuto chvíli si myslím, že je to výhoda, všichni známe jaké to je, když si hráč vyřizuje podmínky sám. Není to nic moc.“

V agentuře jste tři, co je konkrétně vaší agendou?

"Mozek agentury je Venca Komačka, ale kompetence rozdělené nemáme, všichni tři máme podobný náhled na věc a všechny věci řešíme společně. Radíme se o nich, diskutujeme. Každý z nás má díky spoustě let ve florbalu přehled o hráčích, ale každý v jiné kategorii. Z toho vyplývá, že já bych se měla víc zabývat ženskou složkou, sledovat hráčky, potenciální klientky, a vést s nimi komunikaci."

FAP – Floorball Agency for Player Anet Jarolímová - bývalá reprezentační útočnice, 5 mistrovských titulů, útočnice Florbal Chodov Václav Komačka - trenér Slovanu Havířov, bývalý hráč Vítkovic nebo FBC Ostrava, kapitán reprezentace Slovenska, aktivní kariéru ukončil kvůli vážnému zranění kolene Jan Binder - reprezentační brankář, aktuálně působí v FBC Ostrava, chytal několik let ve Švýcarsku a ve Švédsku

Reprezentačního brankáře Bindera coby hráče zastupoval švédský JACT, spolu se švýcarskou KRONOU jediná florbalová agentura na světě. Pomohl Honza s tím co dělat, co naopak ne?

"Informace nějaké poskytl, měl pozitivní i negativní zkušenosti. Ale my chceme jít svou cestou."

Hlavní gró FAP Agency je tedy jaké?

"Primárním motivem je ulehčit práci klubům a hráčům nabídnout cestu. Všichni tři jsme si prošli obtížným procesem, jakým je vyjednávat si sám na vlastní triko angažmá, ať už v ČR nebo v zahraničí. Je náročné jak psychicky, tak především časově, a odvádí to pozornost od samotného hraní."

Jaká byla počáteční investice?

"Hlavně čas. Výhoda byla, že jsme měli všichni jasnou představu, oč jde, a jak to chceme dělat, aby to fungovalo. Takže se jednalo především o čas strávený nad zařizováním administrativy, webových stránek a tak podobně. V tomto ohledu udělal spoustu práce Venca."

Komačka je Slovák, bude vás tedy zajímat hlavně import Slováků do českých nejvyšších soutěží? Pro ně je to tady hodně zajímavá destinace, určitě vábnější, než mají doma.

"Slovensko vidíme jako velmi zajímavý trh, ale prioritou bych to nenazývala. Mnoho Slováků a Slovenek již v České republice působí a mockrát se ptali, jak to funguje, jaké mají kluby zázemí, co bychom jim doporučili. Tady vidíme prostor na zlepšení informovanosti hráčů, aby dostali nezávazné informace. Rozhodnou se sami a my jim pak pomůžeme případný přestup realizovat."

Jak to konkrétně bude fungovat?

"Jsou hráči, kteří hrají prim už v české extralize a chtějí jít do zahraničí, nebo jen zkusit něco nového v rámci českého území. Pak jsou hráči, kteří nemají možnost se dostat do lepších klubů nebo neví, jak oslovit klub. Je stále hodně šikovných hráčů v nižších soutěžích a těm se budeme snažit pomoct. A mělo by to fungovat i obráceně, kluby nás mohou oslovit, že na konkrétní post hledají novou tvář, a my jim mezeru pomůžeme zaplnit. Jak z portfolia našich vlastních klientů, tak třeba i skautingem."

Ohlas je zatím jaký? Webové stránky a facebook jste spustili před týdnem.

"Jsme maximálně spokojení. Všichni tři musíme uznat, že zájem předčil očekávání. Už jsme zachytili příval registrací a v současné době se všechno snažíme přečíst a reagovat."

Chceme pomoci profesionalizaci florbalu

Registrace je zdarma, jak plánujete generovat zisk?

"My samozřejmě víme, jaké podmínky panují v českém florbale, že se hráči sportem neživí, ani ti nejlepší, a ještě nějaký pátek to tak nebude. Proto je registrace zdarma. Víme, že tohle nás taky neuživí, ale nějaký příjem plánujeme. Předpokládáme ho ale vždy až tehdy, když se samotný obchod domluví. Představa je zatím taková, že to budeme řešit případ od případu a postupem času si to společně vyhodnotíme a nastavíme optimální režim."

Plánujete hráče servisovat i po uzavření kontraktu?

"Ano, chceme být s hráči v kontaktu, chceme jim být k dispozici, vědět jejich zdravotní stav. Nechystáme nějaký speciální servis, ale jsme schopni pro ně domluvit např. fyzioterapeuta, kterého máme ověřeného a dokážeme se k němu dostat rychleji, než by za normálních okolností bylo možné."

Očima klienta Pro mě, co jsem si prošel už pár jednáním o smlouvě, je to zbytečně ubíjející se dohadovat o každé peny. Takže jsem ihned šáhnul po té šanci, se tomu vyhnout. Navíc Vášu Komačku dobře znám, a vím, jak dokáže být nekompromisní. Zatím až tak velkou práci neudělal, protože jeho boj o moji smlouvu se teprve rozpoutá tuto sezonu ale jak jsme se bavili s Vášou, začneme jednat už na začátku sezony a ne klasicky až po... Jakub Hubálek

Přiznaným klientem je zatím jen reprezentační obránce Vítkovic Jakub Hubálek.

"Jakub už v minulosti spolupracoval s jinou agenturou, která mu pomohla realizovat přestup do Švédska, a po vzájemné komunikaci s Václavem se domluvili na spolupráci. Jakubovi končila smlouva, udělali menší analýzu, a po jednání s vedením Vítkovic se ke spokojenosti všech stran dohodlo uplatnit opci, kterou měl ve smlouvě. Takže bude v kádru úřadujících mistrů pokračovat."

Co na vaši agenturu říkal otec?

"Co vím, tak naposledy řekl, že by bylo lepší založit fotbalovou agenturu. (smích)"

To zní trošku jako by se vám vysmál…

„Nemyslím si, že by se přímo vysmál, ale chtěl by, abychom s bráchama nejspíš nějakou založili.“

A názor bratrů Lukáše a Davida, bývalých TOP fotbalistů, je jaký?

"S bráchama jsme tuhle možnost trošku probírali, řekli mi svůj názor, který se ale jako fotbalový hodně lišil od mého florbalového. (smích)"

V čem konkrétně?

„Florbalový rybníček je oproti fotbalovému hodně malý. Těch možnosti je mnohem méně a také finanční možnosti jsou totálně jinde. U nás spíše jde o to, moci pomoct hráčům a hráčkám, a maličko také pomoci k profesionalizaci tohoto sportu. To fotbal opravdu nepotřebuje.“