Langer září ve Švédsku: O superfinále, nenávisti i nejlepším hráči světa

Florbalový supertalent ve Švédsku působil už před pěti lety, kdy coby dorostenec odehrál několik duelů v celku Pixbo Wallenstam, trénoval rovněž ve Storvretě. Před minulým ročníkem podepsal kontrakt s ambiciózním týmem z města Kalmar, jehož barvy hájí i nejlepší hráč světa Kim Nilsson. Přestože se úvod sezony nevyvíjel dle představ, v těžkých chvílích českému reprezentantovi na severu Evropy pomáhala psychická podpora přítelkyně. Od zisku bronzu s reprezentací na prosincovém mistrovství světa se už sezona začala ubírat správným směrem. „A nakonec to dopadlo nad očekávání,“ usmívá se Filip Langer.

V první kompletní sezoně ve Švédsku jste si rovnou zahrál finále. Vrátil jste se s příjemným pocitem?

„Play off se hraje obden a nabitý program vám nedovolí příliš přemýšlet nad tím, co jste dokázali. Člověk jeden den hraje, následně probíhá servisování, jak tomu říkám (usmívá se). A další den se jde zase na zápas. Zpětně to je ale obrovský úspěch – pro nás, město a celou organizaci.“

FILIP LANGER Narozen: 27. 12. 2001 (20 let) Klub: FBC Kalmarsund (Švéd.) Pozice: centr Držení hole: vlevo

Do Kalmarsundu jste přestupoval s cílem se herně zlepšovat. Povedlo se?

„Byla to moje nejlepší sezona a posunul jsem se nejvýš během kariéry. Jsem obrovsky rád, že můžu dál zúročit zkušenosti právě z play off. Hráli jsme pěkný florbal, žádného zanďoura. Ukázali jsme, že Falun je skvělý tým, ale není ve Švédsku jediný. Motivace je teď po zisku stříbra ještě větší.“

Titul nebyl až tak daleko. Poslední gól celé sezony, kterým jste v závěru zdramatizoval superfinále, může být trochu náplast?

„Užil jsem si to, hráli jsme už 6 na 5 a zkrátka jsem věřil, že jej dáme. Nakonec se už bohužel vyrovnat nepovedlo, takže gól je sice pěkný, ale určitě bych jej vyměnil za titul. Zpětně mě to mrzí. Během sezony ale asi nikdo nevěřil, že bychom se tam mohli dostat. Nakonec jsme hráli fantastický zápas, kdy to bylo úplně vyrovnané. Dokázali jsme Falun zatlačit. Ale projevilo se, že jsou zkušenější.“

Není škoda, že se finále hraje jen na jeden zápas?

„Sportovně by to bylo skvělé, kdyby se uskutečnila celá série. Na druhou stranu jsme superfinále hráli trochu nemocní, protože nás postihla viróza, a někteří byli i zranění. Říkal jsem Martinovi (Formanovi – asistent trenéra), že bych si sérii s Falunem dal. On mi odpověděl, že ale neví, jak ostatní kluci…“ (směje se)

Užíval jste si atmosféru jedinečného zápasu?

„Hala Globen je nesmyslně velká. (usmívá se) Jako malý jsem se koukal na všechna superfinále, takže pro mě to byl splněný sen. Úplně jsem nevěřil, že tam budu hrát hned v první sezoně. Hlediště je od hřiště o něco dál, atmosféra tedy není až tolik hlasitá. Každopádně to byl nádherný zážitek a věřím že ne poslední.“

Jak celým play off žilo město Kalmar?

„Všichni to tam fakt žerou, bylo to krásné. Jak nás vítali na náměstí po finále, to bylo asi i ve snech nepředstavitelné.“

Semifinálová série proti nedalekému Växjö byla výživná, že?

„Byl to asi ještě silnější zážitek než superfinále. Nevím, co je ve sportu víc než sedmý zápas série play off. Bylo to navíc derby. Mezi týmy je až lehká nenávist. Jsou tam malé duely, které se vytvoří na hřišti i mimo, trenéři po sobě štěkají. Sedmý zápas bylo vyvrcholení, lidi stáli na tribunách na ochozech, nakonec to vyhrál náš kotel, protože jel celý autobus do Växjö.“

Vraťme se na start. První měsíce po vašem příchodu do Kalmaru nebyly jednoduché, že?

„Když jsem tam přijel, zrovna odešlo z klubu hodně hráčů. Chyběli lídři, změnil se trenér. Na hřišti nám to s Kimem (Nilssonem) ze začátku nešlapalo a trochu jsem ho nepoznával, podle toho, co mi o něm říkali, jak dře a přidává si v tréninku. Pak ale přepnul na vyšší stupeň a ukázal, kým je.“

Vy jste se osobně taky cítil čím dál lépe?

„Začátek nebyl dobrý, hledal jsem se. Ve Švédsku je to jiná soutěž, hráči přemýšlejí jinak, vyrostli v jiném prostředí, takže se nemůžu divit, když mají na věc jiný náhled. Jsem spokojený s tím, jak jsem zahrál v play off. Objevil jsem spoustu věcí, které bych chtěl dělat lépe v příští sezoně, abych byl produktivnější a lepší i v defenzivě. Ale asi nikdy nebudu spokojený na maximum, abych se mohl posouvat a zlepšovat (usmívá se).“

Pomohla vám přítomnost trenéra Martina Formana?

„Byl jsem nadšený, že jsem si s ním mohl popovídat a netahat to všechno jen domů za přítelkou.“ (směje se)

Byla v těžkých chvílích velkou oporou?

„Jdu si za vizí, kterou mám dlouhodobě, a ona o ní ví. Vždycky mě podržela. Já jsem věděl, že to bude dobré, ale některé období prostě není nejjednodušší. Jsem strašně vděčný, že tam se mnou jela, protože některé věci člověk nezvládne sám a je potřeba emoce pustit a vypovídat se. Tohle bylo extrémně důležité. Ona je nejlepší.“

Jaký byl váš mimoflorbalový život ve Švédsku? Stíhal jste školu?

„Teď mě budou čekat zkoušky. Během play off to není ideální, takže uvidíme. (usmívá se) Oba dva jsme studovali dálkově českou školu. Ale jinak chci maximum věnovat florbalu a sportu. Podle toho to taky probíhalo.“

Řeči už dobře rozumíte?

„Švédštině v šatně rozumím, už jsem dělal i pár rozhovorů do televize. Bylo důležité odstranit ostych, i když jsem třeba pak občas řekl nějakou blbost. Když do toho člověk skočí, hodně věcí dochází samo. Teď už hlavě piluji slovíčka a trochu gramatiky.“

Jaký vás čeká nejbližší program?

„Jedu na kemp, kde budu s mladými hráči trénovat a předávat jim, co jsem nabral. Cítím to jako svoji misi, protože to nikdo moc nedělá a sportovců, co by předávali zkušenosti, moc není. Snažím se jít touhle cestou.“

Co jim radíte třeba v oblasti zdraví, které patří mezi vaše priority?

„Já vždy říkám, že chci být zdravý nejen kvůli sportu, ale i kvůli tomu, abych měl kvalitní život. Vedlejší produkt je, že mám lepší sportovní výkon. Životospráva je pro mě extrémně důležitá. Snažím se dobře jíst, dobře trénovat, to je nejlepší prevence před zraněními. Komunikuji i s odborníky z různých oblastí. Tohle se snažím říkat i hráčům na kempech, věřím, že to může fungovat i dalším.“

Říkal jste, že se už těšíte na další sezonu. Jaké budou cíle?

„Nejvyšší. V klubu jedině zlato, i když se asi budou muset změnit nějaké věci. V reprezentaci jsme všichni vítězné typy a nemáme rádi, když říkáme, že jdeme jen na medaili. Když uděláme svou práci, tak můžu říct, že chceme mistrovství vyhrát.“

Čekají vás ale i červencové Světové hry v americkém Birminghamu. Co si od nich slibujete?

„Těším se na to, protože to bude další výjimečná akce. Něco, na co nejsme vůbec zvyklí. Věřím, že to bude dobře zorganizované a že si tam užijeme spoustu zábavy nejen s naším sportem. Doufám, že tam uděláme úspěch.“