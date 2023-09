Florbalová Superliga odstartovala: Tatran cílí na obhajobu, co nováček?

Startuje florbalová Superliga: Tatran cílí na obhajobu, co nováček? • FOTO: Koláž iSport.cz Nový ročník elitní florbalové soutěže mezi českými mantinely odstartoval již tento víkend. Obhájce ze Střešovic už stihl ztratit při nájezdové prohře s Bohemians a do akce se poprvé v Superlize podíval nováček BUTCHIS, který nestačil na vítkovické vicemistry. Nový ročník nabízí spoustu změn a příběhů, jednou z nich je například i nová videoplatforma, o které jsme už informovali dříve. Vybrali jsme témata, která na startu nové sezony rozhodně stojí za sledování.

Vrátí se titul do Střešovic? Nejúspěšnější tým české historie Tatran Střešovice v dubnu dobyl už svůj sedmnáctý titul. Poslednímu primátu Střešovic však předcházela dlouhá osmiletá pauza, způsobená generační obměnou a také zvýšenou konkurencí v lize. Nyní je však Tatran zpět na nejvyšších místech. Titulová obhajoba nemusí být procházka vydlážděnou alejí, jako tomu bylo loni, kdy tým z Prahy 6 neztratil v základní části jediný bod. Soubor legendárního Milana Fridricha přišel v létě o kapitána Ondřeje Němečka a brankáře Lukáše Kříže, tedy o dvě stěžejní postavy minulých let. Oba odchovanci zamířili na zkušenou do Skandinávie. Na Němečkovu pozici Tatran žádnou novou akvizici nepřivedl, a není se ani čemu divit. Hráče s jeho dovednostmi a kvalitou by realizační tým hledal v Česku těžko. Na místě Kříže má však Tatran kvalitu, v týmu zůstal stále teprve devatenáctiletý Tomáš Jurco. Generační brankářský talent loni ovládl gólmanské statistiky soutěže a s o dva roky starším parťákem si rovným dílem rozdělil porci duelů. Po Křížově zranění navíc vychytal svému klubu vytoužený titul v Superfinále. Tatran však lovil i na přestupovém trhu a z pražských Black Angels přivedl útočníka Jakuba Bočka, který dlouhodobě patřil k nejlepším hráčům ligy. Střešovičtí navíc hlásí i posilu na lavičku, kam se po letech vrací Zdeněk Skružný, který po lednovém konci v libereckém FBC usedne na lavičku mistrů spolu s Fridrichem a nahradí Luďka Beneše, který si dává od koučování pauzu. Podaří se Tatranu obhájit titul v Superlize? • Foto Flickr Český Florbal

Boleslav zvolila finskou cestu, na lavičku usedl Naava Mladá Boleslav v minulém ročníku nenaplnila své ambice a skončila už v semifinále play off. Středočeši tak po dlouhých letech po vzájemné dohodě ukončili trenérské působení klubové ikony Petra Novotného u A-týmu. Bývalý forvard v klubu zůstal jako šéftrenér a nyní se zaměřuje na pomoc s budováním mládežnické složky klubu. Uvolněné místo zaujal zkušený finský odborník Joonas Naava, toho času zároveň asistent trenéra u české mužské reprezentace. K ruce bude mít navíc Lukáše Procházku, který zároveň povede i ženský národní tým. Dvaačtyřicetiletý Fin bude mít nově k dispozici i exvítkovické matadory a nové posily Adama Delonga a Jiřího Bestu. Ani „Bolka“ tak nezůstala na přestupovém trhu pozadu a dokázala zacelit své letní odchody, citelnou může být například ztráta univerzála Adama Hemerky, který zkouší finskou výzvu. I přesto bude mít tým z města automobilů znovu jen ty nejvyšší ambice a velmi pravděpodobně se bude s Tatranem přetahovat o čelo ligové tabulky. Boleslav naposledy skončila před branami Superfinále, i tentokrát však mají Středočeši nejvyšší ambice • Foto Flickr Český Florbal

Začíná éra po Formanovi, jak si poradí Bohemka? I v Bohemians zažili během léta velký třesk. Odchod megatalentu z vlastní líhně Filipa Formana do nejlepší ligy světa (švédské Superligan) byl pouze otázkou času. Tým svérázného kouče Michala Jedličky tak bude muset začít budovat bez klíčové opory a lídra týmu. Klokani jako obvykle kádr okysličují mladými juniory a přidávají zajímavé posily. Tou největší budiž vracející se univerzál Matyáš Krebner, který se do zelenobílé vrátil po štacích ve Švýcarsku a Mladé Boleslavi. Spolu s ním se zpod Ještědu do brankoviště klokanů vrací i Daniel Mück, který by měl vytvořit kvalitní tandem s Tomášem Hyršlem. Klokani zažili historickou sezonu, ve které nad hlavu zvedli pohárovou trofej a v play off premiérově nakoukli do semifinále, kde rozhodně ostudu neudělali. Čeká je však hledání a nové budování. Trenér Jedlička i v minulosti ukázal, že pokud se někdo umí trefit do posil, je to on. Bohemians budou v novém ročníku už bez Filipa Formana • Foto Flickr Český Florbal

S uzdraveným matadorem Karasem Sparta číhá na další krok nahoru Uplynulý ročník nemohla hodnotit pozitivně ani Sparta, místo dalšího vpádu do semifinále se rudí museli spokojit s účastí ve čtvrtfinále, kde nestačili na Boleslav. Do nové sezony vstoupí Sparta po vzoru fotbalových a hokejových kolegů s novou vizuální identitou a také výrazně posílenou sestavou. Ambiciózní tým bude i letos chtít cílit minimálně na semifinálovou účast. Pomoct by k tomu měly jak letní posily, které se v UNYP aréně představí, tak navrátilec do sestavy Jiří Curney. Sparťanský železný muž na jaře trpěl s vážným onemocněním a přišel o své oblíbené play off, nyní je však připraven znovu terorizovat předbrankové prostory soupeřů. A spolu s ním nabuzená Sparta, která letos využije služby univerzála a mládežnického reprezentanta Jakuba Bohuslávka nebo navrátilce ze Švýcarska beka Martina Pražana, který hned převzal kapitánskou pásku. Velmi zajímavě se navíc jeví i mládežnická složka, ze které sparťané loni vytáhli nadějné juniory. Letos se k nim navíc může přidat i sedmnáctiletý Michael Wertheim, který doposud patřil mezi největší talenty mládežnické akademie a na jaře si vyzkoušel angažmá ve finské Eře. Sparta má jako obvykle vysoké ambice a letos i novou vizuální identitu • Foto Flickr Český Florbal

Mezinárodní okysličení na Vinohradech, podívá se SKV znovu do čtvrtfinále? Tradiční pražský celek Sokol Královské Vinohrady znovu rozvířil stojaté vody v českém rybníčku. Pražané nejdříve ohlásili příchod Švýcara Daniela Kellera a poté i akvizici Klavse Aravse, lotyšského mládežnického reprezentanta. Zahraniční duo rozšíři vinohradskou mezinárodní skupinu, kterou už nyní tvoří i australská dvojčata Gärtnerovi. Pod Riegovými sady se tak rýsuje pozoruhodná mezinárodní kooperace a bude zajímavé, jak tento projekt v českém prostředí zafunguje. O to více když SKV budou postrádat kanonýra Vojtěcha Klápu, který kývl na nabídku pražského rivala z Chodova. Vinohrady letos kvůli značnému počtu odchodů musely okysličit sestavu a v nadcházejícím roce určitě budou chtít zopakovat účast ve čtvrtfinále, kam se na jaře podívali poprvé v klubové historii. SKV letos přivedlo zajímavé zahraniční akvizice, podaří se týmu znovu nakouknout do čtvrtfinále? • Foto Flickr Český Florbal

Liberec hlásí přestavbu, kanonýr vyrazil do Finska Liberecké FBC v posledních letech končí svoje sezony na 9. místě a s účastí v předkole play off. Naposledy v něm tým trenérského dua Matěj Klucho, Petr Kološ nestačil na Black Angels. Liberec zažil slabší ročník, bodový propad se nevyhnul hlavnímu talentu Filipovi Smutnému a prapor severočeského týmu tak držel hlavně Šimon Stránský, který vládl, zapsal 65 kanadských bodů. Ten je však pryč, upsal se finskému celku EraViikingit. Pod Ještědem tak přebudovávají kádr, který krom Stránského opustily i další důležité tváře. Odešel například také Daniel Mück, dlouholetá opora v brankovišti, za kterou Severočeši náhradu nepřivedli. Důvěra tak letos zřejmě padne na Petra Chlada, který v týmu v posledních sezonách působil spíše v roli dvojky a minuty sbíral sporadicky. Liberečtí přišli o kanonýra Stránského, bude se jim dopředu dařit i bez největší hvězdy? • Foto Flickr Český Florbal

Odchod tahouna i stěhování, složitá sezona leží před Black Angels „Loučíme se s nejúspěšnějším hráčem v historii klubu,“ stálo v příspěvku, který se začátkem července objevil na sociálních sítích klubu. „Bleci“, jak se organizaci přezdívá, přišli o Jakuba Bočka. Odchovanec a velký tahoun severopražského mužstva zvolil nabídku Tatranu. Po loňském odchodu střelce Tomáše Hanáka tak musí lodivod Tomáš Janeček znovu kouzlit se sestavou, aby nahradil další ofenzivní eso. Black Angels navíc dali sbohem svému domovu ve Kbelích, který z více či méně logických důvodů neodpovídal představám florbalové asociace. Nový ročník tak rozehrají v pražských Štěrboholích, kde se budou o domácí půdu dělit s nováčkem BUTCHIS. Black Angels se letos budou muset obejít bez své opory Jakuba Bočka. Na fotografii Marek Fryš • Foto Flickr Český Florbal

Další záchranářská “kovbojka” na divokém západě? Karlovy Vary v minulém ročníku absolvovaly historickou premiéru mezi elitou. Velkou díru do světa však na západě republiky neudělali. Pět bodů z dvaadvaceti duelů a záchrana v dubnu mluví za vše. V nervy drásající baráži a play down odehrály Vary osmnáct duelů a v tom posledním si svou prvoligovou příslušnost vydupaly až brankou v prodloužení. Karlovarští se loni na záchranářské boje připravovali takřka celou sezonu a měli možná lehkou výhodu oproti jiným celkům, které do poslední chvíle doufali v předkolo play off. V nové sezoně však lázeňský tým zažívá jeden otřes za druhým. Během přípravy se měnilo obsazení lavičky i hráči v sestavě, dorazila také střešovická injekce v podobě čtyř mladých posil do kádru, „Hurikáni“ zároveň přivábili další posily ať už z 1. ligy nebo nižších pater Superligy, bez kterých by se nová sezona velmi rychle mohla stát propadákem. Zadaří se Varům zopakovat husarský kousek a Superligu si uhájit i pro následující ročník? Hráči by raději měli pošetřit dovolenou v práci na záchranářské boje. Kapitána Karlových Varů Michala Klápu dost možná čeká další náročná sezona • Foto Flickr Český Florbal