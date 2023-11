Florbalisté ovládli turnaj EFT ve Švédsku. V bitvě s Finy stačil bod

Čeští florbalisté ovládli turnaj Euro Floorball Tour ve švédském Malmö • Per Wiklund/Svensk Innebandy

Turnaj EHT svěřenci trenéra Jaroslava Berky ovládli podruhé za sebou a celkově se to českému týmu podařilo potřetí v historii. Loni v září slavil ve švýcarském St. Gallenu a předtím v dubnu 2014 uspěl v soubojích nejlepší světové čtyřky doma v České Lípě.

Vstup do utkání českým florbalistům nevyšel. V čase 1:23 otevřel skóre před Lukášem Bauerem osamocený Waltteri Vesterinen a za 36 sekund zvýšil Oskari Heikkilä. V 7. minutě získal balonek Jiří Besta a předložil jej Matěji Jendrišákovi, který snížil 70. gólem v národním týmu.

Dlouholetá opora reprezentace je v historickém pořadí druhá za Radimem Cepkem v počtu branek i se 141 body a 71 asistencemi. Cepek ve 126 zápasech nasbíral 143 bodů za 71 tref a 72 přihrávek. Jendrišák je se 128 duely také druhý za Tomášem Sladkým (132 utkání).

V polovině úvodní části nabídl míček při brejku Mikko Laakso Markusovi Salmimu, který vrátil Finům dvoubrankový náskok. Ve 26. minutě po Bauerově výhozu skóroval Filip Langer. Na začátku třetí třetiny ale zvýšil Sami Johansson na 4:2.

Češi se pak ubránili při trestu kapitána Ondřeje Němečka a v závěrečné power play vyrovnali. V čase 57:45 zakončil kombinaci po přihrávce Matěje Havlase Beneš a 37 sekund před vypršením základní hrací doby skóroval Němeček.

V rozstřelu neuspěl jako první Beneš. Jendrišák a Langer sice Oskari Fäldena překonali, ale na finské straně uspěli Joona Rantala, Justus Kainulainen i Salmi.

„Potřetí na turnaji se nám nepovedl začátek. Je to něco, co musíme do příští herní akce odstranit. Stejně tak se nám po prvním povedeném zápase nepodařilo udržet stejně vysoký standard ve všech třech zápasech, což je na této úrovni potřeba,“ řekl webu Českého florbalu trenér Berka.

„Co nám naopak vycházelo, byly speciální situace. Hra šest na pět, oslabení a v předchozích zápasech i přesilovky. Na tom můžeme do budoucna stavět,“ dodal Berka. Turnaj EFT v Malmö ovládli i čeští junioři a na triumf v jednom dějišti zároveň dosáhly oba české výběry poprvé.

Turnaj Euro Floorball Tour mužů v Malmö:

Česko - Finsko 4:5 po sam. nájezdech (1:3, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Jendrišák (Besta), 26. Langer (Bauer), 58. Marek Beneš (Havlas), 60. Němeček (Suchánek) - 2. Vesterinen (Salokangas), 2. Heikkilä (Salmi), 10. Salmi (Laakso), 44. S. Johansson (Astala), rozhodující sam. nájezd Salmi. Rozhodčí: Matti, Broman (oba Švéd.). Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 122.

Švédsko - Švýcarsko 6:5 (2:2, 2:0, 2:3).