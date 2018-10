Pikantní futsalové derby: Ve Slavii ke mně nebyli fér, proto jsem ve Spartě, tvrdí Hrdina

Čeká vás derby proti Slavii, co od zápasu očekáváte?

„Určitě to bude vyrovnané utkání. Oba týmy mají vysoké ambice, ale doufám, že to zvládneme, vyhrajeme a potěšíme sparťanské fanoušky."

Připravujete se na derby nějak speciálně?

„Na Spartě víme, jak moc je toto utkání důležité, a to nejen pro nás, ale i pro fanoušky. Chceme dokázat, že jsme oprávněnými aspiranty na titul, a proto musíme porážet všechny. Ať je to derby, nebo jakýkoliv jiný zápas. Proto se připravujeme na každé utkání stejně zodpovědně."

Co pro vás osobně futsalové derby znamená? Dá se to přirovnat k tomu fotbalovému? Říká se, že mezi futsalovými „S“ je atmosféra ještě více vyostřená.

„Derby poprvé zažiji z druhé strany, jelikož jsem do Sparty přišel ze Slavie, kde jsem futsalově vyrostl. Nakonec jsem tam musel skončit, jelikož se ke mně nezachovali férově. Přišla nabídka ze Sparty, kde je o mě velmi dobře postaráno. Nicméně kvůli vedení Slavie jsem si na první zápas za Spartu musel sedm měsíců počkat. Derby je určitě největším zápasem v sezoně. Bude to vyrovnaný boj. Je to vždy vyostřené, přeci jen rivalita je obrovská. Bude to ostré, jako každé derby a uvidíme, kdo je lépe připraven."

Jak jste zmínil, čeká vás první derby v rudém dresu po přestupu do Sparty právě ze Slavie. Bude pro vás zápas o to těžší?

„Určitě ano. Je mi jasné, že mě osobně čeká nejnáročnější zápas, kdoví jestli ne v kariéře. Vždyť jsem ten, co přestoupil ze Slavie do Sparty. Navíc za podmínek, jaké jsem již naznačil. Určitě budu chtít dokázat, že jsem ze Slavie neodešel jen tak a snad se mi podaří vstřelit i nějaký gól a pomoc Spartě k výhře."

V čem je podle vás hlavní síla letošní Sparty, a naopak na co si budete muset dávat pozor u soupeře?

„Slavia vyměnila skoro celý tým a stejně jako Sparta budují nové mužstvo, které chce získat titul. Naše síla je v týmovosti a sehranosti, vše ve Spartě funguje, jak má, a to je naše hlavní zbraň. Co se týče soupeře, tak jeho hlavní silou je první čtyřka, který je výborně sehraná a jsou v ní individuality jako Pršič, Krasnič a Leovski."

Sparta chtěla do zápasu s Chrudimí udržet plný bodový zisk, ale nevyšel vám duel s Teplicemi, co se stalo? Pak přišly dvě výhry s Plzní, jak v lize, tak v poháru, a vše bylo zase jak má...

„Utkání v Teplicích jsme nezvládli, nebo řekněme to jinak, nebyli jsme schopní dát gól. Snad jsme si tuhle smůlu vybrali na dlouho dopředu. Ze zápasu jsme se poučili, hodili ho pak za hlavu a soustředili se na zápasy s Plzní, které jsme oba zvládli. V obou případech jsme navíc dokázali otočit nepříznivý výsledek a ukázali, že máme velkou sílu. I proto věřím, že nyní zvládneme i derby a vyhrajeme."

Myslíte si, že na futsalové derby přijde plná hala?

„Doufám, že si fanoušci udělají čas a Arenu Sparta na Podvinném mlýně zaplní. Je to svátek futsalu a potřebujeme jejich podporu. Bez diváků se vyhrává hůře. Fotbalová liga má reprezentační přestávku, navíc se nehrají ani jiné futsalové zápasy, takže snad si lidé do haly cestu najdou a vytvoří parádní atmosféru."