Sparta skolila futsalového obra z Chrudimi. O titul se utká s Teplicemi | iSport.cz

Středeční souboj byl opět atraktivní. Na vedení Sparty odpověděla Chrudim obratem. Stejnou kartu vytáhli i Pražané, kteří do přestávky znovu otočili výsledek ve svůj prospěch a vedli 3:2. Po přestávce se domácím podařilo vyrovnat, ale Sparta znovu brankou Novaka odskočila. Rozhodnutí přišlo při hře bez brankáře. Domácí Drozd trefil spojnici tyčí a hosté poté skórovali do prázdné brány.

„Zopakuji slova, která jsem řekl přímo hráčům. Odehráli jsme dobrý zápas, bojovali jsme celou dobu. Měli jsme řadu šancí, ale nevyužili jsme je. Bohužel od ledna naše úroveň hry hodně kolísala. Odehráli jsme dobré a špatné zápasy, neukazovali jsme pravidelnost, která vždy byla naší značkou,“ litoval chrudimský trenér Felipe Conde a pokračoval v hodnocení: „Nikdy jsme se ale nevzdali, kluci předváděli tvrdou práci a angažovanost. Je mi ctí tři roky trénovat hráče, jako jsou právě oni. Naše pracovní prostředí je fantastické a právě díky tomu klub vyhrál tak hodně titulů a získal si respekt u předních týmů Evropy.“

Conde ví, že v Chrudimi má tým skvělé zázemí. „Když jsem se rozhodoval, zda přijít do České republiky, vůbec jsem si nepředstavoval, že to pro mě bude tak speciální. Přesně proto děkuji celému týmu, našim loajálním fanouškům a každému, kdo pro klub pracuje. Bohužel jsme letos cíle nesplnili, viděli jsme však skvělou sérii, která mohla být ještě lepší, nebýt dění mimo hrací plochu. Gratulujeme soupeři k postupu do finále. Můžeme ale odejít se vztyčenou hlavou. Jsem si jistý, že se klub příští rok vrátí ještě silnější,“ zdůraznil na závěr.

Sparťanský trenér Beni Simitči si postup přes futsalového mistra moc přál. A ve středu se mu sen splnil. „Středeční výhra má ještě větší hodnotu, protože jsem vůbec nebyl spokojený s předvedenou hrou. Myslím si, že tohle byl náš nejhorší výkon v semifinálové sérii, ale o to je ta výhra sladší,“ oddychl si kouč Sparty a dodal: „Vstřelili jsme góly, když to bylo nejvíce nutné. V celé sérii jsme byli připravenější, klidnější. Zápasy sice byly těsné výsledkově, ale my jsme si šli za vítězstvím daleko více.“

Finálová série startuje v pátek 24. května od 19 hodin v Teplicích. Hraje se znovu na tři vítězné zápasy.

Výsledek play off

ERA-PACK Chrudim - Sparta Praha 3:5 (2:3)

Branky: 8. P. Drozd, 14. a 27. Koudelka – 6. Seidler, 16. Drahovský, 18. Wilde, 31. Novak, 39. Grbeša.

Konečný stav série: 1:3, postupuje Sparta.

Program finálové série

Svarog FC Teplice – Sparta Praha

1. zápas: PÁ 24. května od 19.00h v Teplicích (Tipsport.cz a LSTV)

2. zápas: PO 27. května od 20.10h v Praze (ČT Sport)

3. zápas: PO 3. června od 20.10h v Teplicích (ČT Sport)

4. zápas: ST 5. června od 20.10h v Praze (ČT Sport)

5. zápas: SO 8. června od 20.10h v Teplicích (ČT Sport)

