Liga mistrů - futsal: kde v Praze se hraje, program, vstupenky | iSport.cz

Poprvé v klubové historii vybojovala český titul a zajistila si tak premiérovou účast v Lize mistrů. Sparta navíc získala důvěru UEFA a byla vybrána jako pořadatel jedné ze skupin main round a největší klubová futsalová soutěž se tak prvně bude hrát v Praze!

Český mistr ve skupině 5 narazí na Rekord Bielsko-Biala (šampion Polska), Imperial Wet Csíkszereda (šampion Rumunska) a Luxol (šampion Malty).

„Všichni se na Ligu mistrů moc těšíme. Organizačně je vše připravené a nyní už se zaměřujeme jen na naši sportovní přípravu. Chceme přepsat dějiny futsalové Sparty a uděláme vše, abychom dokázali postoupit ze skupiny mezi šestnáct nejlepších týmů Evropy. Samozřejmě chceme vyhrát všechny tři zápasy, ale ve finále je důležité postoupit. Věříme, že nám k tomu dopomůžou i fanoušci Sparty a jejich podpora. Jsme připravení a doufáme, že celá akce dopadne na jedničku,“ věří trenér futsalové Sparty Beni Simitči.

„Už před začátkem minulé sezony jsme chtěli zlomit nadvládu Chrudimi nad českým futsalem, získat titul a přivést do Prahy Ligu mistrů. Jsme rádi, že nám organizace jedné ze skupin byla svěřena a naši fanoušci si budou moci poprvé v historii užít evropský futsal v Praze. Dovolím si tvrdit, že ze skupiny může postoupit kterýkoliv z týmů. Ne nadarmo každý vyhrál svou domácí soutěž. Půjdeme krok za krokem, s respektem k soupeřům, ale zároveň s vůlí, touhou a ambicemi zvítězit ve všech zápasech,“ navázal na trenérova slova kapitán Sparty Tomáš Drahovský.

První zápas sehraje Sparta ve čtvrtek od 20 hodin proti rumunskému mistrovi Imperial Wet Csíkszereda. „Soupeř má v kádru řadu brazilských hráčů. Viděli jsme několik jeho zápasů a věřím, že jsme dobře připravení. Bude důležité do skupiny dobře vstoupit a získat první tři body. Tento první zápas hodně napoví,“ uvědomuje si Drahovský.

„Věřím, že se po posledním zápase budeme moci radovat spolu s našimi fanoušky z postupu do další fáze. Tímto bych chtěl sparťany a nejen je pozvat na naše zápasy. Aby si užili atmosféru Ligy mistrů v Praze a pomohli nám v cestě za postupem,“ dodal nejproduktivnější hráč minulé sezony VARTA futsal ligy.

Diváci si vstupenky mohou zakoupit každý hrací den od 16 hodin na pokladně UNYP Areny (Kovanecká 27, Praha 9 - Libeň). Vstupenky se vztahují na celý hrací den (tzn. dvě utkání).

Program utkání:

Čtvrtek 10. října

Bielsko-Biala – Luxol (od 17:30)

Imperial Wet Csíkszereda - Sparta Praha (od 20:00)

Pátek 11. října

Imperial Wet Csíkszereda – Bielsko-Biala (od 17:30)

Sparta Praha – Luxol (od 20:00)

Neděle 13. října

Luxol - Imperial Wet Csíkszereda (od 17:30)

Sparta Praha – Bielsko-Biala (20:00)

Cena vstupenek:

Jednodenní: 150 Kč

Jednodenní pro držitele permanentek AC Sparta Praha/HC Sparta Praha: 100 Kč

Jednodenní pro děti do 15 let: 50 Kč

Balíček na všechny 3 hrací dny: 350 Kč

Balíček na všechny 3 hrací dny pro děti do 15 let: 100 Kč

Děti do 10 let: zdarma