Premiéra novému kouči futsalové Slavie nevyšla, výhru slavila Chrudim

„Kluci zápas odjezdili. Nasazení, aktivita i agresivita byly v pořádku, ale ukázalo se, že Chrudim je takticky jinde než my, a to nás stálo zápas,“ uvědomoval si Frič. Podle něj skvěle zachytal gólman Pražanů. „Mohlo to skončit daleko větším rozdílem, proto bych chtěl vyzdvihnout výborný výkon brankáře Karpiaka.“

Chrudimské čeká ve středu televizní bitva s vedoucí Plzní. Condeho svěřenci se tak výhrou na Slavii naladili po prohře v Teplicích pozitivně. „Odehráli jsme dobrý zápas, bezpečně dozadu a velmi vyrovnaně v útočné fázi. Vytvořili jsme si řadu brankových příležitostí a dokázali si v útoku poradit s různými herními variantami. Do následujícího důležitého zápasu půjdeme sebevědomí,“ řekl po utkání kouč Východočechů.

První bod v roce 2021 vybojovala už v pátek Česká Lípa, která sice na domácí palubovce otočila zápas s Žabinskými Vlky na 3:2, ale minutu před koncem inkasovala vyrovnávací gól. Démoni se navíc po nedělní výhře Rapidu propadli na poslední místo tabulky.

„Máme velké štěstí, že se nepadá, jinak bychom jeli šupem,“ rozčiloval se trenér České Lípa Karel Kruliš. „Je trestuhodné takto nakládat se zápasem. Ale pokud nedáme góly, tak nemůžeme vyhrát. Je neskutečné, jak my se nadřeme na gól. Když už ho dáme, tak vzápětí hned inkasujeme,“ dodal.

Ústí nad Labem se v neděli poprvé v sezoně dostalo z poslední příčky. V dalším utkání bohatém na góly porazilo doma České Budějovice 7:6! „Přes důrazné upozorňování v poločasové pauze se naplnila má slova o naší defenzivní činnosti a soupeř dotáhl naše vedení ze 4:0 na 4:4. Utkání rozhodla situace, kdy brankář soupeře zahrál rukou a mezi tyče musel jít hráč z pole. Podařilo se nám odskočit o tři branky a divoký závěr zápasu jsme uhráli na výsledek v náš prospěch. Nevídaný zákrok předvedl Petr Tichý, kdy chytil jasnou gólovou situaci i za cenu červené karty,“ řekl kouč Rapidu Martin Dlouhý.

Ve zbylých zápasech udržely Teplice druhou příčku, když porazily Mělník 7:0. Liberec v přímém souboji o lepší výchozí pozici v play off porazil Helas Brno 3:1.

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 2. březnový týden

Svarog FC Teplice – SK Olympik Mělník 7:0 (2:0)

Branky: 5. Adriano, 9. Alemao (Baran), 21. Adriano (Deco), 33. Baran (Guti), 35. Salla, 37. Guti (Alemao), 38. Guti (Deco).

FC Démoni Česká Lípa – Žabinští Vlci Brno 3:3 (1:2)

Branky: 14. Zapletal (pen.), 36. Zapletal, 39. Havrda (10 m kop) – 9. Hansl, 14. Starý (Pšurný), 40. Chráscina.

FK Chrudim – SK Slavia Praha 3:0 (2:0)

Branky: 6. Max (Éverton), 12. Éverton (Kubát), 28. P. Drozd (D. Drozd).

FC Rapid Ústí n. L. - SK Dynamo PCO České Budějovice 7:6 (4:2)

Branky: 1. Čapek (Zajíček), 6. Zajíček (Rozboud), 10. Výborný (Jiří Zápotocký), 18. Tichý (Votava), 31. Koc (Čapek), 33. Macháček (Výborný), 35. Zajíček (Jiří Zápotocký) – 20. Benát (Hrbáč), 20. Benát, 24. Hrbáč, 30. Benát (Pouzar), 37. Hrbáč (Peterek), 39. Radouch (pen.).

FTZS Liberec – Helas Brno 3:1 (2:1)

Branky: 5. Vrabec (Bína), 20. Vobořil (Žoček), 30. Žoček – 11. Špička.

Program – 3. březnový týden

Středa: AC Sparta Praha – Rapid Ústí n. L. (20:00), FK Chrudim – SK Interobal Plzeň (20:10, živě na ČT Sport).

Pátek: Helas Brno – AC Sparta Praha (19:30), FTZS Liberec – FK Chrudim (19:30), FC Rapid Ústí n. L. – SK Olympik Mělník (20:00), SK Interobal Plzeň – Žabinští Vlci Brno (20:00), Svarog FC Teplice – SK Slavia Praha (20:00), FC Démoni Česká Lípa – SK Dynamo PCO České Budějovice (20:30).