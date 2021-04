Ve futsalové lize startuje play off, hned ve čtvrtfinále derby pražských „S“

Už během reprezentační pauzy si svůj vzájemný zápas odehrála Sparta s Libercem. Domácí zvládli utkání i bez českých reprezentantů. „Každý se šetří a podle toho i pondělní výkon vypadal. Speciálně v prvním poločase, kde jsme byli na úrovni druholigového týmu. O poločase v šatně jsem musel trošku zvýšit hlas a pak už se přidalo. Nakonec to byl pro nás vítězný výsledek,“ líčil Beni Simitči.

Jeho tým ale vzápětí v pátek nezvládl poslední utkání s Teplicemi v Chomutově. „Domácí“ vyhráli 6:3. „Působili jsme nervózním dojmem a nedokázali jsme šance dotáhnout do finále. Uklidnilo nás vedení 5:3, ke kterému jsme pak přidali ještě jednu branku,“ řekl k zápasu asistent teplického trenéra Tomáš Künzl.

O závěrečné pozice před play off se bojovalo v Mělníku. Domácí Olympik prohrál s Libercem 2:6 a odsoudil se k osmému místu a souboji s Plzní. „Po sérii zápasů bez bodů se nám konečně podařilo vyhrát. Potřebovali jsme to před play off jako sůl a myslím si, že to pro nás může být dobrá vzpruha. První poločas byl od nás trochu nervózní, ale naštěstí se nám podařilo dostat do vedení. V druhém poločase šel náš výkon nahoru a potvrdili jsme to hezkými brankami. Za hattrick jsem rád, ale důležitá je výhra týmu. Do kasy za to určitě zaplatím, to mi hlásili už kluci na lavičce,“ usmíval se liberecký Filip Henzl. Severočeši nakonec skončili po základní části sedmí.

Slavia zakončila úvodní část sezony vysokou výhrou 12:1 nad Českými Budějovicemi. „S generálkou na play off jsem spokojený, vysoko jsme zvítězili, vyzkoušeli jsme si různé kombinace a složení čtyřek, teď už se budeme plně soustředit na vrchol sezony,“ těší se slávistický kouč David Frič. Českobudějovický Stanislav Peterek mluvil o nejhorším výkonu sezony: „Poslední zápas sezony se nám vůbec nevydařil. Musíme uznat kvalitu soupeře. Určitě jsme jim tento zápas naší zodpovědností mohli víc zkomplikovat. Pro mě osobně to byl náš nejhorší výkon v sezoně. Je třeba se poučit, aby se tento výkon v příštím ročníku neopakoval.“

V sobotním zápase bojoval Helas Brno na palubovce ústeckého Rapidu o šesté místo. Jihomoravanům se to nakonec podařilo po vítězství 7:1. „Radujeme se z povinného vítězství, ale hlavně z konečného šestého místa,“ zdůraznil brněnský Milan Svoboda a pokračoval: „Nerodilo se lehce. Soupeř hlavně první poločas byl aktivní a hodně nás dostupoval. Jsem rád za dobře zvládnutý druhý poločas a za spoluhráče Zbyňka Špičku a Jakuba Sznapku, kteří nastříleli každý hattrick. Cíl splněn a z každého dalšího hratelně a výsledkově přijatelného zápasu proti Teplicím budeme těžit příští sezonu.“

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 3. dubnový týden

AC Sparta Praha – FTZS Liberec 5:3 (0:0)

Branky: 23. Maicon (Angellot), 23. Brahimi (Angellot), 26. Gualda (Gabčo), 33. Bernardo (Gabčo), 35. Maicon (Plecitý) – 28. Baláž (Knejzlík), 33. Novotný (Žampa), 37. Benek (Žoček).

SK Slavia Praha – SK Dynamo PCO České Budějovice 12:1 (6:1)

Branky: 6. Jošt (Křemen), 7. Jošt (Záruba), 10. Ševčík (Leovski), 11. Sláma (Leovski), 13. Křemen (Jošt), 19. Záruba (Daniel), 23. Jošt (Křemen), 24. Leovski (Sita), 29. Daniel (Jošt), 29. Daniel (Homola), 35. Křemen (Sláma), 38. Křemen (Leovski) – 10. Radouch (Pouzar).

Svarog FC Teplice – AC Sparta Praha 6:3 (2:1)

Branky: 11. Claudio (Deco), 16. Joao Salla, 29. Joao Salla (Guti), 30. Joao Salla (Guti), 37. Taverna (Deco), 39. Adriano (Taverna) – 19. Křivánek (Angellot), 23. Brahimi, 35. Bernardo (Gabčo).

SK Olympik Mělník – FTZS Liberec 2:6 (0:1)

Branky: 37. Miker (Nečas), 37. Miker (Nedostup) – 5. Šisler (Vrabec), 23. Žampa (Benek), 26. Henzl, 32. Janáček (Šisler), 36. Henzl (Benek), 39. Henzl (Vrabec).

FC Rapid Ústí n. L. - Helas Brno 1:7 (1:3)

Branky: 12. Výborný (Zajíček) – 7. Špička (Šarközy), 11. Špička, 15. Sznapka (Svoboda), 24. Sznapka (Svoboda), 25. Sznapka (Svoboda), 36. Havrda (Šarközy), 40. Špička (10 m kop).

Čtvrtfinále 2021

SK Interobal Plzeň (1.) - SK Olympik Mělník (8.)

FK Chrudim (2.) - FTZS Liberec (7.)

Svarog FC Teplice (3.) - Helas Brno (6.)

AC Sparta Praha (4.) - SK Slavia Praha (5.)

Program 1. FUTSAL ligy – 1. čtvrtfinálový týden

Úterý: AC Sparta Praha – SK Slavia Praha (19:00), FK Chrudim – FTZS Liberec (19:00), Svarog FC Teplice – Helas Brno (20:00, MSH Chomutov).

Středa: SK Interobal Plzeň – SK Olympik Mělník (20:00).

Pátek: Helas Brno – Svarog FC Teplice (19:30), SK Slavia Praha – AC Sparta Praha (20:00).

Neděle: AC Sparta Praha – SK Slavia Praha (20:15, živě ČT Sport).