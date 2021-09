Češi zbrojí na Vietnam. Hrajeme o vše, hlásí kouč, kalkulování odmítá

Klíčový duel základní skupiny D mistrovství světa. To bude nedělní střetnutí české futsalové reprezentace s Vietnamem. Zápas, který startuje v 15 hodin v litevském Kaunasu, může český tým nasměrovat do osmifinále z druhého místa za Brazílií. Partě trenéra Tomáše Neumanna k tomu stačí neprohrát. Porážka by naopak znamenala čekání na to, jak se vyvine situace mezi mužstvy na třetích místech, která mezi poslední šestnáctku postoupí čtyři z šesti.

Na úvod vítězství 5:1 nad Panamou, následně více než poločasový vzdor Brazílii, který ale nakonec skončil prohrou 0:4. Čeští futsalisté jsou na mistrovství světa aktuálně na druhém místě skupiny D o skóre před Vietnamem. S ním se utkají v neděli od 15 hodin. A půjde o hodně.

„Prohru s Brazílií jsme skousli dobře. Šli jsme do zápasu s tím, že je čest, porovnat se s takovým soupeřem. Myslím, že jsme to zvládli dobře, zahráli si skvělý zápas. Teprve teď nám de facto začíná turnaj. Hrajeme o vše. Ukáže se, zda to pro nás bude úspěšné mistrovství světa, nebo neúspěšné,“ prohlásil před bitvou s asijským soupeřem trenér národního týmu Tomáš Neumann.

Češi mají výhodu, k druhému místu ve skupině jim stačí neprohrát. „Na to se ale vůbec nekoukáme. Musíme ze sebe dostat to nejlepší, abychom vyhráli a připravili se tím i na osmifinále, a v něm se pak pokusili překvapit. Teď ale kalkulovat určitě nebudeme,“ upozorňoval kouč. Stejně to vidí i futsalista Radim Záruba. „Do každého utkání jdeme s tím, že chceme vyhrát. Pro nás se nic nemění. Matematika je jasná, ale chceme vyhrát za tři body a postoupit z druhého místa,“ uvedl hráč Slavie.

Realizační tým v přípravě na Vietnam nic nepodcenil. Důležitost utkání si v českém výběru všichni uvědomují. „Soupeře jsme si do šroubku rozebrali na videu. Doufám, že budeme připravení podat náš nejlepší výkon,“ přeje si Neumann.

„Vietnamci jsou velmi dobře fyzicky připravení. Nemají výrazné individuality, ale hrají týmově. Jsou silní na míči, mají organizovanou obranu a kvalitně dokážou přistupovat k hráčům. Mají na rozdíl od nás i velice dobré zakončení. Víme, na co si dát pozor,“ konstatoval trenér českého výběru. „Hrají hodně osobní obranu, což nám úplně nevoní. Je tam ale šance po stranách a individuálně chodit jeden na jednoho. Pak tu jsou samozřejmě standardní situace, na které jsme se hodně připravovali,“ dodal.“

V případě jakéhokoliv bodového zisku skončí Češi druzí a v osmifinále narazí na vítěze skupiny E, tedy Španělsko. Pokud reprezentace prohraje, bude muset čekat, jak dopadne minitabulka týmů na třetích místech. Z té projdou do elitní šestnáctky čtyři výběry, pro dva pak šampionát skončí.

