Dramatický souboj titánů: Plzeň srovnala při power play. Ligu vedou tři týmy

Chrudim totiž vedla doma nad Plzní 3:1, ale Západočeši vytáhli svou nejsilnější zbraň. Hru bez brankáře. V ní sice párkrát chybovali, ale nakonec dokázali dvakrát skórovat. Interobal tak přivezl cenný bod z půdy mistra.

„Bod z Chrudimi je pro nás hodně cenný. Bojovali jsme a z naší dobře secvičené power play se nám podařilo srovnat dvougólové manko. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří za námi přijeli a udělali skvělou atmosféru!“ vzkázal autor vyrovnávací trefy Michal Seidler.

„Diváci si museli přijít na své,“ líčil po utkání chrudimský Martin Doša a pokračoval: „Dostali jsme tři góly v power play. Trénovali jsme to poctivě, ale přišlo mi to chaotické, měli jsme i trochu smůly. Musíme si s tím poradit lépe. Co se dá dělat, měli jsme to udržet a zápas by se hodnotil úplně jinak.“

Bez porážky i Helas

V kontaktu s prvním místem se dál drží brněnský Helas. Moravané porazili doma Liberec 4:1, byť brzy prohrávali 0:1.

„Od začátku jsme věděli, že utkání s Libercem bude fyzicky i psychicky náročné. Na zápas jsme byli skvěle takticky připravení. Jsme nesmírně šťastní, že jsme to zvládli,“ ulevilo se brněnskému Tarikovi Lukšijovi.

Ve 4. kole se dařilo i pražským „S“. Slávisté přestříleli vysokoškoláky z Olomouce 8:4. Sparta naopak otočila utkání na půdě nováčka z Vysokého Mýta, kde prohrávala 1:3, ale vyhrála 6:3 díky závěrečné desetiminutovce.

Zpět na vítězné vlně je také Olympik Mělník, který doma zdolal perštejnský Spartak 5:3. Josef Gabčo si připsal čtyři kanadské body. Největším překvapením ale je nejmladší tým soutěže – FC Rapid Ústí nad Labem. Severočeši vyhráli třetí ze čtyř letošních zápasů. Poprvé uspěli na hřišti soupeře, když vyhráli v České Lípě 3:1.

Utkání rozhodl dvě minuty před koncem brankář Ústí Daniel Klečka: „Zkusil jsem jít k bráně a vystřelit. Nějak to tam propadlo. Následnou power play jsme ubránili a dalším gólem potvrdili vítězství.“

Výsledky 4. kola 1. Futsal ligy:

Helas Brno – FTZS Liberec 4:1 (1:1)

Branky: 12. Lukšija (Matejov), 23. D. Cupák, 30. Zdráhal (Lukšija), 33. D. Cupák (Šarközy) – 3. M. Bína (Novotný).

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – Sparta Praha 3:6 (2:1)

Branky: 8. Mach (Gerčák), 9. Rajnoch, 30. Novotný (Jiráský) – 12. Darrier (Maxharraj), 32. Brahimi (Maxharraj), 33. Darrier (Maxharraj), 34. Maxharraj (Fernandez), 39. Brahimi (Kelmendi), 40. Kelmendi (Maxharraj).

SK Olympik Mělník – TJ Spartak Perštejn 5:3 (4:2)

Branky: 6. Sváta (Gabčo), 10. Šuba (Gabčo), 18. Gabčo (Sváta), 19. Sváta (Vokoun), 32. Vokoun (Gabčo) – 17. Belej (J. Novák), 20. Klíma (Baran), 30. Klíma (Chmelan).

FC Démoni Česká Lípa – FC Rapid Ústí n. L. 1:3 (1:1)

Branky: 9. Abrham (Výborný) – 11. Koc (Jar. Zápotocký), 38. Klečka (Vobořil), 40. M. Gajdoš.

SK Slavia Praha – SKUP Olomouc 8:4 (5:3)

Branky: 4. Jošt (Brychta), 8. Homola (Jošt), 9. Hrdina (Ševčík), 17. Ševčík (Hrdina), 19. Kuchta (Sita), 21. Jošt (Homola), 30. Vaktor (Ševčík), 40. Homola (Žežulka) – 6. Lošťák (Pazdera), 16. M. Janečka (Brázdil), 19. M. Janečka (Kmínek), 32. Tilkeridis (M. Janečka).

FK Chrudim – SK Interobal Plzeň 3:3 (2:1)

Branky: 3. Max (D. Drozd), 16. P. Drozd (Max), 30. D. Drozd (Koudelka) – 19. Kozár (Holý), 32. Holý (Rick), 38. Seidler (Rešetár).

Tabulka futsalové ligy po 4. kole • Foto futsalliga.cz

Program:

Pátek 14. října

FC Rapid Ústí n. L. – FK Chrudim (20:30)

Sparta Praha – Helas Brno (20:00)

Neděle 16. října

FTZS Liberec – SK Olympik Mělník (18:00)

TJ Spartak Perštejn – FC Démoni Česká Lípa (19:30)

Pondělí 17. října

SKUP Olomouc – 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto (20:30)

Úterý 18. října

SK Interobal Plzeň – SK Slavia Praha (20:00)