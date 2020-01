ME házená 2020 | Pro Kubeše je mladší Galia vzor. Fantastický člověk, smekl kouč před brankářem | iSport.cz

Když hodnotil vyhranou bitvu nad Severní Makedonií, byl chvílemi až dojatý. Trenér českých házenkářů Daniel Kubeš cítil hrdost na tým, který ze sebe v tísni vydal maximum a zachoval si reálnou naději na průnik ze skupiny B evropského šampionátu. „Kluci do toho investovali úplně všechno, co v nich bylo. A odměnili jsme se,“ shrnul Kubeš. Nyní to chce v úterý večer porazit dosud bezbodovou Ukrajinu a doufat, že Čechům nahraje výsledek Rakouska s Makedonií.

V čem jste se oproti souboji s Rakouskem zlepšili?

„Možná vidíte, že i já jsem tam nechal maximum. (ukazuje na propocenou košili) Martin Galia chytal fantasticky. Hlavně na začátku druhé půle přiváděl soupeře úplně k zoufalství. To nám přineslo výhru. Víte, takových zápasů jsem od něj zažil dost. Jsem za něj hrozně šťastnej. Martin je fantastický člověk a brankář. Mám teď husí kůži, když o něm mluvím. I když je mladší, je pro mě ve spoustě věcí vzorem.“

Budete ho přemlouvat, ať pokračuje v reprezentační kariéře i po EURO?

„Já ne. Mám k Martinovi možná jiný vztah než Honza Filip. (druhý trenér) Věřím, že Honza ho přemlouvat bude.“ (úsměv)

Co dál?

„Ve druhém poločase jsme získali momentum v zápase. Hráli jsme v euforii a díky menšímu náskoku jsme byli hodně odvážní. Umožnilo nám to hrát velkou část druhé půle v klidu. Z mého hlediska nebyla naše hra v útoku až tak kvalitní, ale byli jsme hrozně efektivní. Výkon proti Rakousku mi možná přišel o něco lepší. Ale výsledek byl rozdílný. Dnes to bylo o vůli a jsem strašně šťastný, že jsme to chtěli víc než Makedonie. Vůle nás zdobí furt a já na to hrozně věřím.“

Pochválíte spojky, které se prosazovaly mnohem víc než v pátek?

„Jsem šťastný, že jsme hráli odvážně. Ono to nebylo vůbec jednoduché. Mám velkou radost, že Tomáš Babák, Ondra Zdráhala a zejména Staňa Kašpárek, takto hráli. To je přesně to, co po nich chceme. Nemá cenu být „malý“ a schovávat se. Oni jsou výborní házenkáři, a když mají šanci, musí střílet na bránu. To dnes udělali výborně.“

Když skončil zápas, díval jste se tiše do země. Váš kolega Jan Filip naopak euforicky máchal pažemi před tribunou. Prožíváte to každý jinak, co?

„Snažím se užít si to, ale možná jsme v tomto doopravdy jiní. Taky se nebojím ukazovat emoce. Byl jsem šťastný. Ale někdy to dělám napůl schválně. Byl bych rád, kdyby byli ve středu pozornosti našich fanoušků hráči. Ne my dva šašci.“ (úsměv)

Ale stejně jste se změnil. Dřív jste rychle utíkal do kabiny.

„Je to pravda. Trošku jsme změnili systém, jak fungujeme v poločase a po zápase. To je jeden důvod. Druhý je ten, že si to taky užívám.“

Jaké to bude v úterý proti Ukrajině?

„Oni mají velké hráče, jiný způsob hry než ostatní ve skupině. Musíme mít od začátku nový plán, budou jin situace. Moc se na to těšíme.“