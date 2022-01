Zklamaný a hrdý Trtík: Ve Ferrari si můžete nabouchat držku, řekl kouč

PŘÍMO Z BRATISLAVY | Myšlenky Rastislavu Trtíkovi (60) divoce šrotovaly hlavou. Ty pozitivní nad výkony a soudržností mužstva střídal silný pocit zklamání po těsném vyřazení ve skupině ME. A taky pocit křivdy po některých verdiktech chorvatských rozhodčích v rozhodující bitvě se Švédskem (27:27). Dívat se s nadějí do budoucnosti? Na to neměl pár minut po zápase sílu. „Mohli jsme zazářit už teď,“ reagoval kouč házenkářské reprezentace.