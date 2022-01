Česko - Švédsko 27:27. Kousek od senzace, házenkáři na ME ale končí

Čeští házenkáři na mistrovství Evropy do další fáze neprošli. V závěrečném utkání základní skupiny E v Bratislavě v přímém souboji o postup sice dokázali remizovat s favorizovaným Švédskem 27:27, nerozhodný výsledek ale vzhledem k lepšímu skóre stačil Seveřanům. Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka drželi s úřadujícími vicemistry světa krok po celý zápas, ubránili poslední útok soupeře, ale na vítězný gól už neměli čas.

Český celek zakončil šampionát s jedním vítězstvím, remízou i porážkou. V papírově mimořádně nabité základní skupině nejprve těsně podlehl obhájcům zlata Španělům 26:28, poté porazil Bosnu a Hercegovinu 27:19 a dnes sebral bod Švédům. Reprezentanti nenavázali na minulé dva evropské šampionáty, na nichž postoupili ze základní skupiny. V roce 2018 obsadili šesté místo a vyrovnali své maximum.

Trenér Trtík udělal jednu změnu v sestavě oproti sobotnímu vítěznému utkání s Bosnou, na pivota se vrátil Reichl místo Užka. Švédům chybělo několik hráčů kvůli koronaviru.

Stejně jako v předchozích zápasech měl český tým v desetitisícové hale Ondreje Nepely, která může být kvůli opatřením proti covidu během turnaje zaplněna maximálně z jedné čtvrtiny, prakticky domácí prostředí. Fanoušci od úvodu sledovali velký boj s řadou poměrně tvrdých zákroků. Chorvatští rozhodčí za první půli vyloučili na každé straně po třech hráčích.

Trtíkův celek v úvodním dějství vedl jen na samém začátku a poté musel dotahovat. Švédové, se čtyřmi zlaty historicky nejúspěšnější tým evropských šampionátů, za polovinou první půle odskočili do dvoubrankového vedení, ale Češi ve 22. minutě po Pirochově trefě srovnali na 9:9.

Jednadvacetiletá spojka odehrála vynikající úvodní dějství a ze čtyř střel čtyřikrát skórovala. V české brance se rozchytal Mrkva, jenž za první půli předvedl šest zákroků a několikrát dal spoluhráčům šanci na to jít do vedení. Jeho protějšek Palicka, syn českého otce, se ale těsně před pauzou také blýskl a Seveřané šli do kabin s těsným náskokem 12:11.

Po změně stran národní tým srovnal, ze stavu 15:15 ale soupeř odskočil do dvoubrankového vedení. Švédům pomohly i dva kontroverzní výroky chorvatských rozhodčích, především pak možnost znovu zahrávat sedmičku poté, co Mrkva nejprve Wanneho vychytal.

Ve 42. minutě Claar poslal favorita poprvé v utkání do třígólového náskoku. Češi se ale nenechali zdeptat, předvedli šňůru tří branek a Patzel ve 49. minutě srovnal na 22:22. Vzápětí reprezentanti dokonce útočili na to, aby získali vedení, ale po technické chybě ztratili míč.

Češi i dál dotahovali, předváděli výkon na hranici možností a nečekaně dostali vicemistry světa do úzkých. Švédové si s vypětím sil drželi jednobrankový náskok, na který outsider dokázal vždy zareagovat. V 60. minutě srovnal Babák na 27:27. Trtíkův tým poté ubránil závěrečný útok soupeře, ale do konce už zbývalo jen několik sekund a poslední přihrávka přes půl hřiště Čechům nevyšla.

Mistrovství Evropy házenkářů:

Skupina E (Bratislava):

ČR - Švédsko 27:27 (11:12)

Sestava a branky: ČR: Mrkva, Mizera - Hrstka 4, Bečvář, Jurka, Piroch 5, Kašpárek 2, Reichl 3, Babák 6, Číp 1, Petrovský 1, Vančo, Klíma 3, V. Patzel 2, Solák, Franc.

Nejvíce branek Švédska: Wanne 5/5, Sandell 5. Rozhodčí: Gubica, Miloševič (oba Chorv.). Vyloučení: 4:3. Sedmimetrové hody: 0 - 5/5. Diváci: 1368 (omezený počet).

Bosna a Hercegovina - Španělsko 24:28 (14:12)

TABULKA 1. Španělsko 3 3 0 0 88:78 6 2. Švédsko 3 1 1 1 85:77 3 3. ČR 3 1 1 1 80:74 3 4. Bosna a Hercegovina 3 0 0 3 61:85 0

Na ME končí i domácí Slováci

Na mistrovství Evropy házenkářů v Maďarsku a na Slovensku je známých deset z 12 postupujících týmů ze základních skupin. K Dánsku, Španělsku, Německu a Polsku, které si účast v další fázi zajistily už dříve, dnes přibyly Rusko, Černá Hora, Chorvatsko, Francie, Švédsko a Norsko. Vyřazeni jsou naopak předloňští semifinalisté Slovinci.

Slovinci v přímém souboji o postup do jedné ze dvou čtvrtfinálových skupin s Černou Horou dlouho vedli, ale nakonec i díky dvěma zákrokům černohorského brankáře Nebojsy Šimiče v závěru utkání prohráli 32:33.

Do dalších bojů neprošli ani Slováci, kteří v Košicích nestačili na suverénní Rusy. Stoprocentní bilanci udrželi také olympijští vítězové z Francie, mistři světa Dánové a obhájci titulu Španělé. Postup si podle předpokladů s přehledem pohlídali rovněž Norové a Chorvati.

O zbývajících dvou postupových místech se v úterý rozhodne ve skupině B, v níž mají ještě šanci všechny čtyři celky.