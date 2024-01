Češi oprášili „Jágra“, i tak na ME končí. Už toho bylo dost, ulevil si Galia (44)

Čeští házenkáři na ME v zápase proti Dánsku • ČTK / AP / Matthias Schrader

Jakou stopu zanechají Češi na ME v Německu? Vlastně docela výraznou. Jenže zároveň lehce tragikomickou. V prvních dvou utkáních proměnili jen dvě sedmičky ze sedmi. „To jsem nikdy nezažil,“ kroutil hlavou Martin Galia, druhý úkaz turnaje.

Trenér brankářů byl před Portugalskem dopsán na soupisku a dokonce se senzačně objevil na hřišti, když v první půli střídal Tomáše Mrkvu. Ve čtyřiačtyřiceti letech! Zapsal si svůj 220. start v elitním výběru země, jehož dres oficiálně svlékl už loni na jaře. Tým však aktuálně potřeboval jeho výpomoc.

Z deseti střel Galia lapil dvě a definitivně uzavřel svou košatou reprezentační kariéru. Tu klubovou dochytává v Karviné, ale taky už jen jako záskok v nouzi. Nikdo nečekal, že se na ME postaví do brány a bude čelit elitním střelům.

Jenže trenéři potřebovali k jedničce Mrkvovi adekvátního parťáka. „Přímo na tento zápas jsem se od listopadu připravoval. Věděl jsem, že budu v nominaci,“ odtajnil Galia v sobotu večer. Tento nápad vznikl po zranění dvojky Šimona Mizery.

Výkony dalšího adepta Jana Hrdličky se totiž trenérům úplně nepozdávaly. Takže „oprášili“ Galiu, tahouna nároďáku v předchozích dvou dekádách. „Martin je respektovaná osobnost, lídr mužstva. Má charizma. V danou chvíli jsem chtěl udělat to nejlepší pro tým,“ vysvětlil kouč svůj nečekaný krok.

„V plánu bylo, že nepůjde do brány vůbec. Ale já jsem klukům v prvním poločase moc nepomohl,“ uznal jeho kolega Mrkva. „Takže Galoš nastoupil, předvedl pár skvělých zákroků. Bohužel jsme utkání nezvládli a prohráli,“ povzdechl si.

Karvinský odchovanec, jenž prošel Švédskem, německou bundesligou, Švýcarskem a Polskem, do toho šel po hlavě. Nikdy se nebál zodpovědnosti. Tohle však prý bylo opravdu naposledy. „Dnešní světová házená je jinde,“ líčil házenkářský Jaromír Jágr, jenž se stará o gólmanky i v ženské reprezentaci.

Z jejich mistrovství světa skočil rovnou na evropský šampionát mužů. Dlouho však na něm nepobyl. V Olympijské hale v Mnichově sice měli Češi masivní podporu tisícovek fanoušků, ovšem výhody „domácího“ prostředí nevyužili. V obou zápasech jim krutě utekl jeden poločas.

Proti světovým šampionům z Dánska druhý, s Portugalci první. „Nestačí hrát třicet minut, ale šedesát,“ vystihl Matěj Klíma, nejlepší střelec sobotního duelu. „Oni byli lepší. Jsou spolu dlouho, je to velký tým s výborným koučem Paulem (Pereirou). Za posledních pět let se hrozně moc zlepšili, jsou na dobré cestě,“ doplnil sedmačtyřicetiletý Španěl Sabaté, jenž vedl Česko na první velké akci.

Za druhou půli proti Portugalsku své svěřence pochválil. „Nechali na hřišti život,“ řekl po rozhodující prohře. „Bylo tady pět, šest tisíc českých příznivců. Cítili jsme se jako doma. O to víc je mi líto, že jsme nepostoupili dál. Ale to je sport,“ dodal s nadhledem.

Hráči si vyžrali zklamání, ale tahouni týmu zůstali pozitivní. „Klukům jsem říkal, že jsme nesložili zbraně a bojovali jsme až do konce. To nás zdobí celou dobu,“ vystihl Mrkva, eso z německého Kielu. „Diváci byli fantastičtí, moc jim děkuji. Přes nepříznivý stav nás pořád hnali dopředu. Určitě by si zasloužili, abychom vyhráli. Tohle zklamání ještě umocňuje,“ připustil.

Proti outsiderovi z Řecka, který také prohrál oba zápasy, půjde jen o třetí místo ve skupině. Do akce půjde duo Mrkva-Hrdlička. Nezmar Galia je bude koučovat. „Už toho bylo dost,“ usmál se.

