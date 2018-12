Třetí prohra a rychlý konec na ME. Házenkářky nestačily ani na Německo

Pokud Češky chtěly pomýšlet na postup, musely s Německem vyhrát. Soupeřkám naopak stačila i remíza kvůli tomu, že v úvodním zápase senzačně přehrály úřadující evropské mistryně z Norska.

Češky sice vstoupily do zápasu dobře a v první půli si vytvořily až pětibrankové vedení. Potom se ale zranila klíčová hráčka Iveta Luzumová, která byla dlouho mimo hřiště. Němky vyrovnaly, potom se skóre tahalo, ale ve druhé půli si soupeř došel za výhrou.

Český tým začal dobrou obranou a Satrapová chytila střelu z dálky přímo do obou rukou. Češky šly do vedení, ale také do oslabení. Skóre se tahalo ze strany na stranu. Rozstřílela se Luzumová, která měla za stavu 6:6 na kontě už pět branek. Češkám vrátila vedení gólem přes celé hřiště Satrapová. Z brejku pak dopravila míč do brány v pádu pravou rukou Knedlíková, přestože je levačka. Trefila se i Adámková s Kovářovou a bylo to 10:6.

V 17. minutě musela ze hřiště Luzumová, která zůstala po zákroku ležet v bolestech na brankovišti soupeře a držela se za levou ruku. Místo ní naskočila Marčíková, zatímco Luzumovou ošetřovali na lavičce. Němky toho využily a pětibrankové manko stáhly. Český tým navíc čelil dalším vyloučením. Ve 26. minutě Němky srovnaly na 14:14 a do šaten se šlo za stavu 16:16.

Luzumová sice nastoupila s ovázaným loktem, bylo však patrné, že ruku nemůže pokrčit, ani natáhnout. Přesto se dokázala gólově prosadit, potom ale dostala dvouminutový trest. Oba týmy se opět přetahovaly o vedení. Ale Češky se pak několikrát neprosadily a Němky šly do čtyřbrankového vedení. Rozstřílela se Jeřábková, která dala tři branky za sebou. Soupeř ale také skóroval a udržoval si náskok až do samotného závěru.

Mistrovství Evropy házenkářek ve Francii:

Skupina D (Brest):

Německo - ČR 30:28 (16:16)

21:00 Norsko - Rumunsko.