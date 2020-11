Házenkářky bez jedničky! Radši mě zabij, prosila bolestí. EURO obrečela

Zranit se těsně před vrcholem sezony, to zabolí. Navíc tak vážně a bez cizího zavinění. Pro zkušenou brankářku Lucii Satrapovou nejspíš sezona skončila už na začátku listopadu. Ve čtvrtek ji čeká podrobné vyšetření kolena. Vypadá to na operaci a dlouhou pauzu.

Citelně bude chybět klubu i národnímu týmu na nadcházejícím EURO. Je pro ni těžké se s novou situací vyrovnat. „Ještě jsem ani nemluvila s rodiči,“ přiznala v pondělí dopoledne, kdy se vracela s týmem minibusem z Nantes na Azurové pobřeží. Zraněná, vyplakaná.

Už se snažila dívat se na vše s nadhledem. A optimisticky. „Uklidňují mě tady, že mezitím možná zastaví soutěž,“ usmála se. To nejhorší měla odchovankyně Slavie za sebou. „Sportovní život je těžký, co se dá dělat,“ povzdechla si.

Nepříjemný úraz si přivodila zhruba po třech minutách pobytu v brance. „Chtěla jsem se přesunout z křídla na nahazovačku na spojku. Jak jsem se odrazila, přetočila jsem si koleno. Je to moje první tak vážné zranění,“ popsala. Nablízku jí byla slovenská spoluhráčka Martina Školková. „Říkala jsem jí, ať mě radši zabije. Bolest byla nesnesitelná, takovou jsem nikdy nezažila,“ líčila.

Do parády si ji vzal doktor z Nantes. Odhadl to na problém se zkříženým vazem. Přesnou diagnózu ukáže ve čtvrtek magnetická rezonance. „Já ani nevím, co tam se mnou dělal za pohyby. Byla jsem v křeči.“ Noc strávila pod prášky a ráno jí bylo výrazně lépe. „Ani to nemám moc nateklé, jak by všichni čekali,“ uklidňovala se.

Ztráta gólmanské jedničky, která v létě přestoupila z Paříže do Nice, bolí i reprezentačního trenéra Jana Bašného. K dispozici má jen Petru Kudláčkovou ze švédského Kristiandsadu, plus mladé brankářky z české ligy Mučkovou, Řezáčovou a Novotnou. Ty se nyní poperou o místo v nominaci na EURO. „Trenér se na ten zápas koukal,“ dozvěděla se Satrapová.

Když na live streamu viděl, co se stalo, záhy jednatřicetiletou rodačku z Havlíčkova Brodu kontaktoval. „Psal mi. A když jsem mu neodepisovala, zavolal. Byla jsem hrozně ubrečená, tak ani nevím, co jsem mu odpovídala,“ popisovala. „Zatím na tom hledám to nejhorší. Nechám se překvapit, co se dozvím ve čtvrtek. Doufám, že moje nejhorší prognózy nebudou ještě horší,“ uzavřela s úsměvem.