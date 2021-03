Z brankáře Galii je hrající trenér. Čeká nás obří kolotoč, říká před kvalifikací

Pozici prvního brankáře opouští, těší se na roli hrajícího asistenta. Martin Galia (41) bude v nadcházející kvalifikaci o mistrovství Evropy k dispozici kouči Rastislavu Trtíkovi hlavně jako poradce a mentální vůdce týmu. „Byla to asi volba z rozumu. Rasťa kluky charakterově tolik nezná. A když bude opravdu potřeba, vlezu i do brány,“ popisuje veterán z Górniku Zabrze.

Nestabilní prostředí v české házené po nuceném odchodu trenérů Daniela Kubeše a Jana Filipa a těsně před svazovými volbami, si žádá neotřelá řešení. K návratu Rastislava Trtíka patří i proměna gólmana Martina Galii. Dlouholetá opora se stala nejbližším spolupracovníkem kouče, který ho do předloňského června vedl také v Polsku. „Respektuji ho i za to, že v této době nároďák vzal. Nemyslím, že stála fronta trenérů, kteří by to v této situaci chtěli dělat.“ líčí Galia v rozhovoru pro iSport.cz. Proto se rozhodl, že ho nenechá ve štychu a potlačí své hráčské ambice.

S Trtíkem vycházíte dobře, že?

„Dva roky jsme spolupracovali v Polsku. I v Zabrze už jsem měl víceméně tuhle roli. Proto mě Rasťa oslovil i teď. Kluky znám dokonale. Jsme v kontaktu skoro každý den. Možná si ani nedokázal představit, co to všechno obnáší. Za tu krátkou dobu ani není možné, aby byla jeho trenérská ruka na týmu nějak vidět. Jde o to, aby se kolektiv stmelil, a individuální kvalitou jsme se pokusili získat v kvalifikaci co nejvíce bodů.“

Vás mrzelo, že ho Zabrze předloni odvolalo. Je to tak?

„Do dneška říkám, že to byla chyba. Tým za ním stál, což není samozřejmost. Vím, jak to je v jiných polských klubech. Kluci na Rasťu doteď vzpomínají v dobrém.“

Jako Trtíkova pravá ruka už můžete spoluhráčům rozkazovat.

(úsměv) „Tohle moje úloha nebude. Nebudu se chtít plést do hry, taktiky. Můžu mít hlas, který něco doporučí. Ale nechám to na hlavním trenérovi, budu loajální. Rasťa šel s kůží na trh, jeho pozice nebude úplně jednoduchá. Po roce a půl bude hrát tento tým těžký zápas. Třeba první utkání v Rusku bude velká loterie. Někteří kluci přijedou v pondělí, v úterý odtrénujeme a ve středu odlétáme na otočku do Ruska. Přiletíme zpátky, máme čtvrtek a v pátek hrajeme s Faerskými ostrovy. V sobotu bude volno a v neděli nás zase čeká Rusko. To bude obrovský kolotoč. Trenérovi nezávidím. V každé kvalifikaci je základem vyhrát všechno doma.“

Kvalifikace ME 2022 středa 10. března Rusko - Česko Moskva (17:30) pátek 12. března Česko - Faerské ostrovy Brno (20:15) neděle 14. března Česko - Rusko Brno (20:15) Ve skupině je ještě Ukrajina. Druhá polovina kvalifikace se odehraje na konci dubna a na začátku května. Přímo postupují dva nejlepší, šanci má i třetí tým.

Jak vůbec vidíte skupinu na mistrovství Evropy? Měli by z ní Češi postoupit?

„Kvalitou, kterou náš tým má, by to měl určitě zvládnout. Spíš jde o okolnosti kolem. Bude složité něco nacvičit. Budeme se muset připravit hlavně takticky a je potřeba dát do týmu impulz. Na to je Rasťa podle mě úplně ideální. Na to, že bude mít v sobotu šedesát let, má hrozně moc energie. Je velmi energetický člověk, což přenese i do mužstva. Byla to v dané době ta nejlepší možná volba.“

Jak moc vám budou chybět klíčový útočník Ondřej Zdráhala a obránce Pavel Horák?

„Scházet budou určitě. Ale myslím, že je na hřišti nahradíme. Vidím v týmu sílu. I v české lize běhají obrovsky talentovaní kluci, kteří ukazují, že můžou často nastupovat za reprezentaci. Hory se Zdráhošem budou chybět hlavně charakterově, v kabině. Někteří kluci teď dostanou novou roli. Budou to muset po těch dvou převzít a projevit se i po jiné než herní stránce. Budeme začínat od začátku. Tahouny jsme byli my tři. Jen já jsem zůstal, ale zase jsem v úplně jiné pozici.“

Myslíte i v brankovišti?

„Ano, i to se trošku změní. Herně se sice budu zapojovat, ale jen v případě, kdy to bude tým opravdu potřebovat. Spíš se budu koncentrovat na roli asistenta. Vidím to tak, že už v bráně tolik nebudu. Kvalifikaci ještě odehrát chci, ale asi nebude v mých silách zvládnout tři zápasy během pěti dnů. Z mého pohledu bude jasná jednička Tomáš Mrkva. Já se budu střídat se Šimonem Mizerou na místě druhého brankáře. Bohužel, gólmanů dneska moc nemáme, takže budu pořád připravený. I tím, že vlezu do branky.“

Co říkáte na vytvořenou bublinu kolem nároďáku?

„Když jsem viděl, co všechno budeme absolvovat, minimalizovali jsme riziko na tu nejnižší míru. Je to jedině správně.“

Polská liga pokračuje. Máte problémy s přejezdy?

„Nemám. Každé tři dny chodím na antigenní testy, takže můžu přejíždět hranice. Vozím s sebou potvrzení, že mám kontrakt v Polsku. Když mě policie zastaví, prokážu se a můžu jet dál. Kontroly jsou namátkové. Naposledy mě zastavili v neděli. Chtěli vidět jen test, pracovní smlouvu ne.“

V Polsku je situace kolem covidu o něco lepší než v Česku, že?

„Tam to hlavně funguje trošku jinak. U nás se čtyřiadvacet hodin denně nemluví o ničem jiném než o covidu. Někoho potkám, a řeší se v podstatě jenom tohle. V Polsku se o tom nebavíme ani v šatně. Možná je to i tím, že je tam situace lepší.“

Budete chytat i v příští sezoně?

„Podepsal jsem v Zabrze ještě na rok. V reprezentaci dohraju kvalifikaci a pak se budu rozhodovat, co dál. Uvidíme, kdo bude po volbách trenérem, jestli mě bude chtít do týmu. A samozřejmě taky na tom, jak se budu cítit já. U mě to není dlouhodobé, ale na cyklus.“ (úsměv)