Plzeň slaví titul. Karvinští cítí křivdu, málem došlo i na rvačku

Karvinští kousali křivdu. Především kvůli tomu, jak ve čtvrtém finále přišli o svou největší oporu – reprezentační spojku Dominika Soláka. Klíčový borec v obraně i útoku skončil po dvou ostrých faulech se zlomenou klíční kostí. Faulující Jan Chmelík sice dodatečně dostal disciplinární stopku a poslední zápas hrát nemohl, jenže Solák chyběl. V Plzni byl jen v civilu a při přebírání stříbrné medaile přijímal gratulace levou rukou.

„Velké oslabení,“ říkal už před zápasem karvinský trenér Michal Brůna. „Slyším sice ohlasy, že to je naše chyba, když to máme tak na Solovi postavené. Ale kdyby se Plzni zranil Stehlík nebo Douda, tak se jdou taky klouzat.“

Také proto nebylo o emoce nouze. Tři minuty před koncem se dokonce málem strhla hromadná rvačka. Hráči obou týmů na sebe po několika ostrých zákrocích karvinského Jonáše Patzela zblízka pokřikovali a postrkovali se. I trenér Brůna se před oddechovým časem pustil do slovní potyčky s klubkem soupeřů.

Poražení měli nervy na pochodu i proto, že si klíčový duel ztratili sami. První poločas rozehráli velmi dobře, zraněného Soláka se jim dařilo nahradit „přesilovkou“ a hrou bez gólmana, ve 22. minutě vedli 13:8. Jenže pak dostali osm gólů v řadě. Dělali chyby v útoku i obraně, k tomu velmi dobře chytal plzeňský Filip Herajt.

„Rozhodl širší kádr Plzně,“ soudil karvinský brankář Martin Galia. „My tady jeli s nějakým plánem, drželi jsme se ho dvacet pět minut, pak se nám to sesypalo jak domeček z karet. Gratuluju Plzni, vyhrála zaslouženě. Vedli jsme 2:0 na zápasy a nedokázali jsme to dotáhnout. Bohužel. I tak to pro nás byla dobrá sezona. Bylo to krásných pět zápasů ve finále, vyrovnaných. Jak Karviná, tak Plzeň ukazují, jak se tam dobře pracuje. Posledních pět let jsou finalisté stejní.“

Plzeňští slaví zasloužené zlato. Nejlepší byli i v základní části, získali rovněž Český pohár. „Měli jsme strašnou chuť to dotáhnout. Vyhráli jsme základní část, pohár, titul... Nebylo, co zlepšit,“ dodal Jakub Šindelář.