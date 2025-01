Knedlíková po bankrotu klubu: Šok, nedostaly jsme pravdivé informace

Její výjimečnost v Česku možná tolik nedocení. Fakticky je ale jednou z nejlepších ve svém řemesle. Jen Ligu mistryň dokázala vyhrát šestkrát v dresu dvou klubů, což je světový rekord. Právě s norským Kristiansandem se radovala z nejprestižnější klubové trofeje hned třikrát. Stejně jako další Česka Markéta Jeřábková, která však v roce 2023 odešla do Dánska.

Norský kolos nestál na pevných základech. Už na podzim loňského roku se veřejně mluvilo o velkých finančních problémech. Nakonec se zdálo, že díky novým investorům bude klub zachráněn. Předpoklady se však ukázaly jako liché a v lednu vyhlásil bankrot. Bez angažmá se tak v čele s Knedlíkovou ocitla řada elitních hráček.

Jak těžko se kouše takový konec v Kristiansandu?

„Je to šok. Snažím se to teprve zpracovat. Nechce se mi tomu pořádně věřit. Přišlo to náhle. Ráno přišla zpráva, že máme mítink a je konec, čau.“

Potkalo se s vámi vedení klubu? To přece nejde říct jednou větou, končíme, sbalte si věci, ne?

„Trošku to tak bylo. Řekli nám, že ekonomická situace klubu je neúnosná a musíme skončit.“

Minimálně od podzimu se ale mluvilo o finančních problémech. Dalo se něco vytušit?

„Potkaly jsme se s tím už na podzim, to je pravda, ale pokračovalo se dál. Měla jsem tím pádem pocit, že sezonu dojedeme. Věřily jsme, že to bude v pořádku. Z tohoto hlediska to bylo nečekané. Každý to měl v hlavě, protože se situace opakovala. Byly jsme ujišťovány, že finanční problém se týká kalendářního roku 2024 a další sezona bude pokrytá.“

Vnímáte to jako podraz vedení klubu?

„Určitě jsme nedostaly informace zcela pravdivé, tak bych to řekla.“

Takže jste odteď oficiálně volnou hráčkou.

„Přesně tak.

Jak vypadají vaše poslední dva dny?

„Stalo se to v pondělí, takže od té doby řešíme my hráčky všelijaké administrativní a právní věci, co můžeme a nemůžeme. Řešíme sociální a zdravotní pojištění, taky náležitosti možných mezinárodních přestupů. Je to hektické.“

Představoval bych si, že se na hráčky Kristiansandu teď vrhnou jako kobylky jiné kluby. Už vám drnčí telefon?

„Bude se něco dít, protože hráčky tady jsou na velmi vysoké úrovni. Jenže je rozjetá sezona a házená není zase tak velký sport, takže nedokážu říct, jak na to budou schopné další top kluby reagovat.“

Máte nějaké preference, kam byste chtěla jít?

„Jsem otevřená všemu. Zatím jsme se nerozhodli. Je tady se mnou přítel, který byl zároveň koučem Kristiansandu, takže je to takové rodinné drama. Ještě jsme to vůbec takhle neřešili. Taky už se moje kariéra chýlí ke konci, asi si nebudu moct tolik vybírat. Doufala jsem, že dohraju tady.“

Za necelých pět let asi člověk zapustí kořeny a cítí se jako doma. Je to velká rána z životního hlediska?

„Je to hlavně rána, že to přišlo takhle ze dne na den. Vždyť my se měly v pondělí připravovat na zápas, který byl na programu v úterý. Žila jsem tady pět let a najednou musíme řešit stěhování, jestli vůbec bude kam. Je ale fakt, že život profesionálního sportovce je takový, že vystřídá několik míst. Nějak to v hlavě pořád máte. Místo, které je vám v tu chvíli domovem, bývá na určitou dobu, protože rodinu máte většinou úplně jinde.“

Šestkrát jste vyhrála Ligu mistryň, z toho třikrát s Kristiansandem. Jak se může stát, že během chvíle zbankrotuje tak úspěšný projekt?

„Třeba ve fotbale se točí více peněz a je marketingově mnohem zajímavější. Tam by se něco podobného asi mohlo stát mnohem obtížněji. Mám dojem, že v tomto případě se prostě marketingový potenciál nedokázal využít, ale na to už je pozdě.“

Co se vlastně v klubu děje od pondělka? Předpokládám, že se nejde jen tak rozloučit a vše sbalit z hodiny na hodinu.

„Vyzvedla jsem si věci. Pokud se nepletu, ještě máme k dispozici posilovnu. Klub se jinak už bude zavírat a budou se řešit konkurzní procesy, jestli to tak lze vůbec říct. Dál netuším. Víte, my jako hráčky teď řešíme hlavně s právním oddělením postupy, kam se máme zaregistrovat.“

Výplaty vám ale chodily až do poslední chvíle, ne?

„Ano, tam to bylo v pořádku.“

Registrovala jste reakce norských médií a tamní veřejnosti?

„Házená je tam velký sport hlavně na reprezentační úrovni. Na klubové už méně. Je ale fakt, že se v Norsku asi devadesát procent žen během života v nějaké formě setká s házenou aktivně. Neříkám, že na profesionální úrovni, ale i tak je to unikát. Je to sport, o kterém je povědomí, když to srovnám s Českem. Média jsem tolik nesledovala, ale určitě to pro norskou házenou je mezinárodní skandál.“

Váš bývalý kouč Ole Gustav Gjekstad a další lidé okolo norské házené se nechali slyšet, že situace v klubu k bankrotu směřovala. Nebyla to tak trochu časovaná bomba?

„Pro ty, co v klubu působili třeba i dřív, to asi nebylo takové překvapení. Zvenčí to ale překvapivé bylo. Na druhou stranu jsme v tom jako klub byli už loni. Opakovalo se to. Už člověk nechtěl ani poslouchat, že to bude dobré.“

Bylo to psychicky náročné s takovými myšlenkami hrát?

„Hodně se to podepisovalo na sportovní stránce. Sice jsme se snažily jet dál a nezabývat se tím, ale to prostě nešlo.“

Mezi lety 2021-23 s vámi v klubu hrála i Markéta Jeřábková. Už jste se od pondělka spojily?

„Jasně. Hned mi psala milou zprávu plnou podpory. Taky tady zažila ledasco.“

Jana Knedlíková

Narozena: 22. června 1989 v Praze

Pozice: pravé křídlo

Klubová kariéra: Slavia Praha (2007-14), Mosonmagyaróvári/Maď. (2014-15), Györi/Maď. (2015-20), Kristiansand/Nor. (2020-25)

Úspěchy: 6x vítězka Ligy mistryň (2017, 18, 19, 21, 22, 23), 1x mistryně české ligy (2010), 4x mistryně maďarské ligy (2016, 17, 18, 19), 4x mistryně norské ligy (2021, 22, 23, 24), 4x vítězka maďarského poháru (2015, 16, 18, 19), 4x vítězka norského poháru (2020, 21, 23, 24)

V reprezentaci: 124 zápasů/265 branek