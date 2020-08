KARLOS SHOW: Vémola zpovídal legendy fotbalu. Klobása, limonáda a šlo se hrát | iSport.cz

Legendární penalta Antonína Panenky z finále mistrovství Evropy 1976 obletěla celý svět. A Karlos Vémola v dalším díle své show rád přivítal slavného fotbalistu. Při podávání sportovního drinku od Nutrendu se hned zeptal, jak to měl Panenka tehdy s výživou.

„Za nás to bylo trochu jiný. Nebyly takové přípravky jako dnes. Já jsem třeba nenáviděl kuře,“ přiznal Panenka. „Protože jsme před každým zápasem dostali polívku a kuře s brambory. A to jsem jedl asi patnáct let, každý víkend. Moje maminka měla ale na stadionu Bohemky stánek s párkama. Tak jsem tam chodil na klobásu, dal jsem si k tomu limonádu, cigárko a šel jsem hrát.“

Legendární záložník zároveň připomněl, že fotbalisté přitom měli kouření zakázáno, stejně jako alkohol a knedlíky. „A taky nám bylo doporučováno, abychom čtyři dny před zápasem neměli nic se ženskými,“ prozradil Panenka.

„A kdo to kontroloval, prosím vás?“ zeptal se pohotově Vémola. „No, problém byl spíš v tom, jak říkal Karol Dobiaš, že před zápasem jsme nesměli, a po zápase už jsme nemohli,“ pobavil Panenka diváky.

Český Terminátor se slavného fotbalisty také zeptal, jestli si myslí, že by obstál i v dnešní době.

„Fotbal prošel vývojem. Strašně se zrychlil, zagresivněl. To byly atributy, které já nikdy neměl. Nikdy jsem nikoho nekopl. Jednou jsem chtěl hráče zranit, a odnesli mě, on hrál dál,“ řekl s úsměvem. „Nebyl jsem rychlej. Říkali o mně, že jsem rychlej akorát, když je nablízku pokladník. Myslím, že bych se v dnešním fotbale moc neuplatnil. Teď jsou hráči ohromně fyzicky, silově připravení. Jsou nadupaní a to já nebyl. Jenom s technikou a kreativitou bych si moc nezahrál.“

Pak byla řeč o slavné penaltě, která z českého fotbalisty udělala globální hvězdu. Jméno Panenka se používá nejen pro slavný vršovický dloubák. Nazývá se tak španělský měsíčník nebo restaurace v Madridu. „Byl jsem na otevření, a když jsem si pročítal jídelní lístek, zaujala mě jedna věc… Specialita podniku Panenkovy koule. Přísahám bohu, je to pravda. A přiznám se, že jsem nenašel odvahu si je dát,“ přiznal veterán.

Dalšími hosty byla veliká jména spjatá zejména se Spartou, Jozef Chovanec a Horst Siegl. Prvně jmenovaný hráč a trenér zavzpomínal na práci s rebely, jako byl například Tomáš Řepka.

Když na pódium přišel Siegl, nechal Vémola připomenout jeho veliký úspěch, kdy díky němu Sparta porazila Barcelonu 1:0. Na video reagoval pohotově Panenka: „To byl offside!“ A pobavil znovu publikum.

Bojovník z Olomouce se svých hostů zeptal i na to, jaké fotbalisty v současnosti rádi sledují. „Vždycky se mi líbili hráči kreativní s nějakou myšlenkou. Takoví ale dneska skoro nejsou. Přiznám se, že mě ani nikdo nenapadá,“ odpověděl Panenka.

„Občas pokládám lidem otázku, ať mi řeknou základní jedenáctku české reprezentace,“ reagoval Chovanec. „A mají s tím obrovské problémy. Chybí kreativní, zajímaví hráči, na které by se chodilo,“ dodal bývalý kouč.

„Já bych třeba vyzvedl Hložka, který je, myslím, talent veliký. Jde o to, aby mu to vydrželo a nešel třeba ven,“ zauvažoval Siegl. „Ve Slavii je Ševčík, v Plzni Kalvach… V Bohemce nevím, kdo je teď dobrej.“

„Jindřišek! Ten je výbornej,“ ozval obratem Panenka. „Já jsem čekal, co řekneš,“ smál se Siegl.

