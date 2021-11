KARLOS SHOW: Héliový trash talk Kozmy a Knížete rozburácel diváky

Návrat s přáteli, kteří jsou zároveň rivaly. Karlos Vémola je na iSport.cz zpět se svou show a do prvního dílu druhé série si pozval Petra Knížete a Davida Kozmu. Oba dobře zná jako parťáky z MMA navíc se právě tito bojovnicí mají brzy opět setkat v kleci. Kníže a Kozma spolu totiž už jednou zápasili v roce 2017, tehdy vyhrál jasně na body prvně jmenovaný. Kdo by ale čekal mezi dvěma bijci nevraživost, mýlil by se. I když nakonec došlo na hodně atypický trash talk.

To tu ještě nebylo. Český Terminátor přivítal prvního hosta premiérového dílu Karlos show ve stylu světových konferenciérů. „Dááámy a pááánové, na póóódium přichází legenda české bojové scény Petr Mooonster Knííížeeee!“ zaskočil řevem Karlos Vémola publikum.

„Uvedl jsem tě, jak jsi zvyklej,“ vtipkoval bojovník a moderátor v jedné osobě, když podával bývalému rivalovi a dnes kamarádovi ruku.

Hlavní muž show pak načepoval hostu svou tradiční „Vémolici“, což je koktejl smíchaný ze suplementů od značky Extrifit. „Ty kráso, nech si to pro někoho jinýho,“ protestoval Kníže.

„On totiž, dámy a pánové, za úplňku sbírá kořínky v lese v určitém období…“ žertoval Vémola. „Ty jsi takový dědek českého MMA. Myslíš, že je to díky té stravě?“ ptal se hned.

„Stoprocentně je to díky tomu. Těch aspektů je samozřejmě víc, ale zdravá strava je skutečně důležitá a vynechávám všechny anorganický věci. To je ten zásadní rozdíl mezi námi,“ měl jasno Kníže. „Když jsem byl od Karlose pozvaný do Londýna a přespal jsem párkrát u něj doma, naše snídaně byly úplně rozdílný. Ráno jsem si dával jogurt s müsli a semínkama. A Karlos přišel, namíchal si své parády do jednoho šejkru, vypil to a měl za minutu hotovo.“

Jako druhý host nakráčel na pódium po Vémolově hlasitém ohlášení David Kozma. Současný majitel titulu veltrové váhy organizace Oktagon a bývalý soupeř Knížete. Půjde-li vše podle plánu, tak se spolu v kleci znovu střetnou. A devětadvacetiletý šampion se netajil tím, že hodlá složit úspěšný reparát. V roce 2017 totiž s legendou českého MMA prohrál na body.

Nakonec pořadu si velcí rivalové zkusili atypický trash talku, tedy slovní přestřelku. Karlos Vémola jim totiž dal dýchnout z balónků s héliem a jeden na druhého pak promluvili „šmoulím“ hlasem.