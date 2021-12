Vémola nemohl k porodu, brojí za očkování: Na Arnolda si ještě počkám

Nadšení z narození druhého společného dítěte kalí okolnosti. Karlosu Vémolovi a Lele Ceterové se narodil syn Rocky. Ale protože se oba krátce před porodem nakazili koronavirem, nemohli si narození potomka pořádně užít.

Populární bojovník nesměl být u porodu a ani maminka hned nedostala dítě do rukou. Zda je i narozené dítě covid pozitivní se ještě nevědělo.

Proč dostal syn právě jméno Rocky?

„Celoživotně čerpám ze svých vzorů. Myslím, že ještě nějakého syna mít budu, tak na Arnolda si ještě počkám. (usmívá se) Ale protože tohle je bojovník, narozený v těžké době, tak proto Rocky Vémola. Nový král! Ondra Novotný (promotér Oktagon MMA) už by měl připravovat smlouvu.“

Narodil se syn, přesně, jak jste říkal už na začátku těhotenství. Pohlaví děťátka jste si přitom před porodem prozradit nenechali. Byl jste vůbec překvapený?

(pousměje se) „Doručil jsem, co jsem slíbil! (rozesměje se) Mně v tomhle sliby vychází vždycky na sto procent. Napřed jsem Lele slíbil holku, teď jsem si slíbil kluka. Zatím to vychází.“

KARLOS SHOW o olympiádě a černém humoru. Už mám odsezeno 22 let, vtipkoval paralympik

Porod tentokrát proběhl dost atypicky, nemohl jste u něj být, jak jste původně plánoval.

„To že k synovi nemůžu já, to bych vydržel. Ale jde spíše o matku, která si projde těhotenstvím a porodem, ale dítě jí hned seberou, aby zjistili, jestli je covid pozitivní, nebo negativní. A to je padesát na padesát, nikde není zaručené, že musí být taky nakažené. V takovém případě by se o dítě musel někdo postarat, takže jsem byl předem domluvený se svou mámou, že kdyby bylo třeba, bude s dítětem ona, než ho dají Lele.“

Kdy se u vás projevily příznaky koronaviru?

„O víkendu.“

A co jste u sebe pozoroval?

„Díky tomu, že jsem očkovaný, tak jsem měl příznaky velice mírné. Nějaké večerní teploty, únava, ale vůbec jsem si to nespojoval s covidem. Lele pak začalo být taky trochu špatně, pořád jsme si to ale nespojovali s koronou. Až když šla na předoperační vyšetření, udělali jí test a ten vyšel jako pozitivní. Mně překvapivě negativní. Oba jsme si pak nechali pro jistotu udělat i PCR testy, a ty vyšly jako pozitivní. Nebýt předoperačního vyšetření, možná bychom se ani netestovali.“

Nedá se to tedy srovnávat s tím, když jste měli COVID-19 loňské léto oba poprvé před očkováním?

„Určitě ne.“

Mezi odpůrce očkování tak zjevně nepatříte.

„Rozhodně. Zvlášť, když jsem viděl, jak to teď v nemocnicích vypadá. A musím říct, že mi začali odpůrci očkování po této zkušenosti dost vadit. Celkově lidi, co ‚očkují‘ ostatní proti očkování, tak je ze současné situace dost obviňuju. Vadí mi. Za bývalého režimu by se jich nikdo neptal, a za šíření podobných bludů by je zavřeli. Přitom mi připadá, že jsou to často ti samí lidé, co říkají, že tenkrát bylo líp... Myslím si, že by to měla vláda začít řešit razantněji.“

Jak to myslíte?

„Máme demokracii, oukej. Ať je tedy očkování svobodné. Ale třeba v Americe, když si lidé neplatili zdravotní pojištění, tak si pak všechnu zdravotní péči hradili sami. A já bych něco takového dopřál lidem, co nejsou očkovaní. Museli by si léčbu hradit sami. Opravdu mě štvou vůči sestřičkám a doktorům, kteří kvůli tomu nebudou mít klidné Vánoce. V zemích, kde je proočkovanost vyšší, se opatření zmírňují, u nás kvůli silné skupině, která je proti vakcíně, ne. Je to jak nějaký fanatizmus. Všem neočkovaným bych to dal uhradit. Ať se lidi tedy nenechávají očkovat, ale pokud způsobují problémy, ať za to platí.“

Odpůrci očkování by vám asi argumentovali tím, že by se pak mělo něco podobného zavést třeba pro kuřáky a další, kteří nějakým způsobem riskují zdraví.

„Já vím, že to zní jako moc radikální řešení, ale to byste potom viděli tu proočkovanost. A naprostá většina lidí, co končí na árech pak brečí, proč se nenechali očkovat. Opravdu si lidi musí projít něčím takovým, aby si to uvědomili? Ať se taky podívají na statistiky z domovů důchodců. Loni stovky důchodců umřelo. Když jsem se díval naposledy na zprávy, bylo v domovech osmdesát nakažených, protože jsou proočkovaní. Umřel jeden, neočkovaný. To je náhoda! Je mi opravdu na nic z těch, co ostatní varují před očkováním. Když se někdo nechce nechat, ať k podobné hlouposti nenavádí ostatní. A jak říkám, neočkovaní by měli převzít nějakou odpovědnost za své činy. Pokud skončí na jednotce intenzivní péče, měli by se spolupodílet na léčbě.“

Zatím jste se k tématu očkování moc nevyjadřoval, co se změnilo?

„Vždyť ta čísla mluví jasně. To je jako když církve tvrdí, že nebyli dinosauři. A odkud jsou ty kosti? (pousměje se) To je totéž. A opravdu mi vadí, co jsou odpůrci očkování schopní vymýšlet za argumenty. Dostal se ke mně seznam asi třiceti sportovců, co údajně zemřeli po očkování. Ale i sportovci umírají a umírali i před pandemií. Kdyby někdo udělal seznam zemřelých sportovců před třemi lety, tak by byl úplně stejný. Ale teď to ‚zpochybňovači‘ dají za vinu očkování. Vakcína přece nezajišťuje nesmrtelnost.“

Chápu.

„Ať se lidi podívají na počty mrtvých v Itálii při první vlně a teď. Je to úplně někde jinde.“

Asi je vám jasné, že tímto stanoviskem možná naštvete i některé fanoušky?

„Co se dá dělat. Ale jestli se nad tím někdo zamyslí, a změní svůj negativní pohled na očkování, tak to mělo smysl. Ti, co se nenechají očkovat jen z nějakého přesvědčení, jsou podle mě blázni na svobodě.“