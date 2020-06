Senzace v podzemí! Popelka Bledá překonala obě královny českého MMA | iSport.cz

Zápas Leo Brichta vs. Matouš Kohout • Oktagon.tv

Po jedničce mezi českými bojovnicemi překonala Tereza Bledá i dvojku. Poté, co před dvěma týdny porazila na body UFC veteránku Lucii Pudilovou, na sobotním turnaji ukořistila výhru stejným způsobem i nad mimořádně zkušenou a úspěšnou MMA válečnicí Magdalenou Šormovou. „Příběh popelky českého MMA pokračuje!“ prohlásil po napínavém zápase moderátor a promotér Ondřej Novotný. V hlavním klání večera porazil Leo Brichta Matouše Kohouta ve finále pyramidy do 80 kg.

Napínavé klání jak má být! Ženský duel Terezy Bledé s Magdalenou Šormovou byl mimořádně vyrovnaný. Po rozhodnutí bodových sudích bylo ale jasné, že málo uvěřitelné se stalo skutkem. Po skalpu Lucie Pudilové si totiž Bledá připsala další cenné vítězství. První kolo sice nejspíš prohrála a ve druhé tříminutovce se ji spustila krev z nosu, několika strhy protivnice k zemi ale vycházející hvězda převážila misky vah na svou stranu.

„Příběh popelky českého MMA pokračuje!“ prohlásil po výhře osmnáctileté MMA amatérky moderátor a promotér Ondřej Novotný.

Poražená Šormová přijala prohru bez sebemenších vytáček. Na otázku, co rozhodlo o bodové prohře, odpověděla bez váhání: „Takedowny (strhy k zemi). Myslím, že ty v druhém kole. Tereza je rozhodně silná. Dělala to technicky správně a já to nestihla bránit,“ přiznala jednatřicetiletá bojovnice.

Hlavní bitva večera slibovala tvrdou přestřelku, Leo Brichta s Matoušem Kohoutem ale předvedli spíše taktické šachy. Ani jeden z bojovníků se do zběsilé rvačky pustit nechtěl, na body tak po třech kolech zvítězil Brichta. Jeden z rozhodčích dokonce viděl jako vítěze Kohouta, který se snažil v zápase více tlačit, nedokázal však mladšího soupeře přinutit ke své hře. Brichta se dobře bránil, trefoval z ústupu a nechtěl klinčovat na pletivu, kde by se mohl dostávat do problémů.

Ani poražený Kohout neměl problémy prohru přijmout. „Podle mě tam dal víc než já. Byl na mě skvěle připravený a díky tomu vyhrál,“ komentoval výsledek zkušený bojovník, který se před několika dny stal poprvé otcem.

Asi nejsuverénnější výkon večera předvedl Matěj Peňáz ve finále váhy do 90 kilogramů. Jakuba Klaudu trefil hned v úvodu tvrdým předním direktem, po kterém už soupeři nedal vydechnout. Za minutu a tři vteřiny se tak sedmadvacetiletý Klauda sesunul potřetí k zemi, což znamenalo výhru Peňáze na KO.

Všichni vítězové pyramid se za tři týdny utkají v československých finále s šampiony slovenské části, o nichž se rozhodne příští sobotu.