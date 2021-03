Novotný: Z Ďatelinky jsem zklamaný. Proti komu bude bojovat Vémola?

Jeho role je mimořádná. Jako jeden z promotérů Oktagonu musí být byznysmen. Jakožto matchmaker chce nabízet ty nejatraktivnější zápasy. Při tom všem se ale Ondřej Novotný neustále setkává se všemi zápasníky stáje. Žádný z nich tak pro něj není jen bezejmennou figurkou na šachovnici. Hvězdy organizace dobře zná a dokáže odhadnout, co se v nich při nástupu do klece odehrává. Jako tomu bylo i v případě hlavního zápasu turnaje s číslem 22.

Co jste říkal na zápas Karlose Vémoly s Milanem Ďatelinkou?

„No, jsem asi zklamaný. Nemůžu to ocenit, nevidím to úplně stejně jako Milan. Když dostaneš životní šanci, tak máš dělat všechno pro to, abys ji využil a mně se nezdálo, že to tak bylo. A jak říká, že ho to nesežralo, že nepodlehl tlaku, to není pravda. Podlehl tomu stejně jako Václav Mikulášek a všichni ostatní kluci a ukázalo se, že nemá cenu tyhle zápasy dělat.“

Proč?

„Protože Karlos na ně vyvine takový tlak, že oni všichni zamrznou. A nemají na to ještě v současné chvíli, i když si často myslí, že mají. Jediné, k čemu ten zápas posloužil, je, že už mě nikdo nedonutí podobnej střet udělat. Je to pro mě takové memento, že jsme si dvakrát vyzkoušeli, jak to dopadne, když si duel vyřvou zápasníci a diváci. Dvakrát dostali šanci zasáhnout do matchmakingu (sestavování zápasů) a dvakrát to dopadlo, jak to dopadlo. Tím si myslím, že se s touhle verzí matchmakingu můžeme rozloučit.“

U Mikuláška jste byl nespokojený i s jeho vystupováním po zápase. Jak byste v tomto směru ohodnotil Ďatelinku?

„Taky ne moc dobře. Samozřejmě mám oba dva s Karlosem jako osobnosti moc rád. K Milanovi mám blízko, ale moje hlava nedokáže pochopit, že to vezme tak, že to bylo v pohodě. Chodí si stoupnout za Karlose a ukazuje v oktagonu svaly. Myslím, že to byla taková reakce, kterou chtěl ukázat, že je statečný. Všechny ty úsměvy po zápase, ve kterém si ani nebouchnul… Ale realita byla taková,