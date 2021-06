Vémola: Végh? K čemu je král, co nic nedělá. Boj s Peštou by vzal, kdyby...

Českému MMA vládne minimálně po stránce propagace. O Karlosi Vémolovi ví zkrátka každý, proto je prakticky neustále vyzýván někým na souboj. Krom bojovníků i třeba youtubery. „Většinou jsou to neúspěšný lidi, co sami nedokázali nic vybudovat, tak se chtějí svézt na slávě někoho jiného,“ říká. V rozhovoru pro deník Sport okomentoval hned několik potenciálních soků, ale prozradil například i to, proč si pořídil klokana či kozu.

Dnes v 18.00 odstartuje turnaj Oktagon 25. Karlos Vémola sice do klece nenastoupí, ale rozhodně se v brněnské Zoner BobyHall objeví. Pokud to jen trochu jde, nepropásne žádnou akci své domovské organizace, tentokrát se chce ale i se zájmem podívat na hlavní souboj večera. Nastoupí v něm slovenský bojovník Martin Buday proti Polákovi Kamilu Mindovi. Bitva rozhodne o majiteli pásu těžké váhy Oktagonu.

KARLOS „TERMINÁTOR“ VÉMOLA Narozen: 1. července 1985 (35 let) v Olomouci Výška/váha: 183 cm/84 kg Profesionální bilance: 31:6 Tým: London Shootfighters/Reinders MMA

Na turnaji Oktagon 25 se představí v hlavním zápase Martin Buday, slovenský bojovník těžké váhy, kterého jste v minulosti vyzýval. Je to pro vás stále aktuální téma?

„Neříkám nic jen tak do větru. Ale promotéři se na to moc netvářili. Stejně tak samotnej Buday. Nebudu se o zápas doprošovat, ovšem titulový souboj beru jako velkou výzvu, takže jakýkoliv duel o pás je pro mě vždy aktuální téma.“

Buday vám vzkazoval, že je rozdíl házet Lohorého, který nastupuje v nižší divizi, a těžkou váhu. Co vy na to?

„On mi pořád vzkazuje, jak by to bylo pro mě těžký a jak by to pro mě nemělo cenu… Tak proč se tomu vyhýbá, když by to teda bylo pro něj snadný? Proč souboj za každou cenu nechce, ani on, jeho trenér, ani promotéři? Neříkám nic jen tak, nebo že bych to nemyslel vážně. Myslím to vážně. Ať ten zápas vezme a ukáže, jak má obrovskou sílu a bude mě hrozně mlátit a házet. Jsem extrémně silná osmdesát čtyřka. Bez problémů zápasím v devadesát trojce a začínal jsem v těžké váze. Nemám problém se tam vrátit, zmlátit ho a sebrat titul Oktagonu v těžké váze. Akorát, že by se to nikomu asi moc nehodilo, proto se tenhle souboj zametá pod koberec. Rozhodně ne proto, že by to pro mě bylo těžký. Jednalo by se o výzvu, na kterou bych se připravil. Mám kolem sebe výborný tréninkový partnery, jako je třeba Michal Martínek. A Michal je třikrát lepší zápasník než Buday.“

Slovenský těžkotonážník se večer střetne s pětatřicetiletým Polákem Kamilem Mindou, jaký tipujete průběh zápasu?

„Jasná výhra Budaye v prvním, maximálně druhém kole. Potom, co Polák předvedl v minulém souboji, nemá v titulovém zápase vůbec co dělat. Už po prvním kole nemohl dýchat. Bude to potrava, žrádlo pro Budaye. Ten tím získá pás a já mu ho milerád seberu. Tyhle kecy o tom, že nejsem dost silnej, nebo dost dobrej, abych zápasil těžkou váhu, ať si nechá. Já se proti němu rád v budoucnu postavím. Poté, co získám zpátky titul ve střední váze.“

Každopádně na předešlém turnaji se rozhodovalo o vašem příštím soupeři. Polsko-americký duel Marcin Naruszczka vs. Eric Spicely vyhrál prvně jmenovaný. Co jste na jeho výkon říkal?

„To pro mě bylo asi největší překvapení večera. Opravdu jsem čekal, že vyhraje Američan. Ale Polák předvedl, jak je tvrdý a jak hodně to chce. To, že je to tvrďák, jsem věděl už před fightem, určitě jsem však čekal víc od Spicelyho.“

Už jste určitě řešil taktiku. Jak na Naruszczku musíte natrénovat?

„Jednoduchý, důležitý bude neudělat chybu a důkladně se připravit. Pokud budu dobře fyzicky připravený, tak ho přejedu. Nahážu ho a ukončím. Bude jednoznačně rozhodovat fyzička, protože on nedá nic zadarmo.“

Těch, co by chtěli s Terminátorem porovnat síly, je mnohem víc. Například Brazilec Leandro Silva po prohře s šampionem Davidem Kozmou hned zmínil, že by si s vámi rád vše vysvětlil v kleci.

„Vůbec nechápu, o čem mluvil. Říkal, že jsem mu něco posílal přes Instagram,