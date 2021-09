Novotný: Z německého Terminátora jde strach, v Knížeti se probudí bestie

Turnaj, jaký tu ještě nebyl. Tak označuje sobotní akci Oktagon 28 promotér organizace Ondřej Novotný. „Skutečně si myslím, že duel Viktor Pešta vs. Stephan Pütz je prostě absolutně světový zápas, který by všichni chtěli mít na kartě skrz na skrz organizacemi,“ říká jeden z šéfů československého MMA gigantu. Navíc pro iSport.cz prozradil, jak na něj německý Terminátor naživo působil: „Když stojíte vedle něj, je vám z toho až divně. Asi má kolem sebe nějakou bublinu, jde z něj velkolepý strach.“

Jaký máte teď po vážení bojovníků pocit z nadcházejícího turnaje Oktagon 28?

„Myslím si, že je to až přehnaně dobrý. (rozesměje se) Jako fakt, při dopoledním vážení jsem z toho měl až husí kůži a člověk neví, na co se má víc těšit. A doufám, že to doručí, co od toho všichni čekáme.“

Na které bitvy se sám těšíte nejvíc?

„Nejsilnější pocit mám ze třech finálových zápasů, v nich nastupují Brichta, Kníže a Pešta. A třeba to, jak dal Kníže váhu a jak si věří, to je strašně zajímavé. A skutečně si myslím, že Pešta vs. Pütz, to je prostě absolutně světový zápas, který by všichni chtěli mít na kartě skrz na skrz organizacemi. To je asi ten nejlepší zápas, co jsme kdy měli z hlediska kvality.“

Tvrdíte, že se výsledek zápasu někdy dá odhadnout už při vážení. Viděl jste v někom vítěze?

„Sešli jsme z váhy a všichni jsme se shodli, že je neuvěřitelný, jak si Stephan Pütz věří. On minutu nemrknul… Strašně klidný. On skutečně věří, že je Terminátor. Neuvěřitelný. A je to opravdu obrovský chlap. Když stojíte vedle něj, je vám z toho až divně. Asi má kolem sebe nějakou bublinu, jde z něj velkolepý strach. Ale líbila se mi reakce Viktora, takového ho neznáme. Řekl, že prostě dostane pěstí do ksichtu. (směje se) To je super reakce, jsem rád, že tu rukavici nenechal ležet.“

Co jste říkal na stare down zápasu Petr Kníže vs. Kaik Brito? Přece jen nastupuje čtyřiačtyřicetiletá legenda českého MMA proti o dvacet let mladšímu střelci z Brazílie.

„Přiznám se, že Petr vás prostě přesvědčí, že věk je jenom číslo. A když se na něj dívám, tak věk nevnímám jako handicap. Naopak. On v sobě prostě má vlastnosti člověka, kterého když trefíte, tak jen probudíte tu obrovskou bestii. Myslím, že tento zápas je opravdu padesát na padesát. Možná nás jen ďábel přesvědčil, že neexistuje, ale nevnímám to tak, jak jsem čekal.“

A duel Leo Brichta vs. Damien Lapilus?

„Lapilus je v neskutečné formě. Bavil jsem se s jeho trenéry, přijel to sem prostě vyhrát, chce tu zápasit vícekrát, takže Frantíci tentokrát přijeli hodně připravení.“

Co byste na poslední chvíli vzkázal jako pozvání fanouškům?

„Řekl bych, že je to ten nejlepší možný program na sobotní večer. Turnaj, který nabízí absolutní ligu mistrů. A jestli se chtějí někdy podívat, tak rozhodně teď je správný čas na to stát se fanouškem MMA.“