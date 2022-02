Pirát vs. Kincl: osobnosti tipují vítěze. Jak to vidí Procházka, Vémola či Végh

Favorit je jasně daný. Patrik Kincl je předpokládaným vítězem duelu se slovenským tvrďákem Samuelem Krištofičem. Odhadují to tak sázkové kanceláře i osobnosti ve velké anketě iSportu. Kdo by si ale přece jen vsadil na outsidera, a v čem má navrch Pirát nad českým gladiátorem? To vše prozradili bojovníci a experti tuzemské scény. A někteří nešli pro silná slova daleko. „Pirát je horší v postoji, na zemi, ve wrestlingu. Jediné v čem je možná lepší, že má větší hubu plnou keců. Jede hrozně umělej, lacinej trash talk,“ říká například UFC bijec David Dvořák. V sobotu 26. února se na galavečeru Oktagon 31 vše rozlouskne.

V čem vnímáte nejsilnější stránky obou bojovníků? „Nejsilnější stránkou Kincla je jeho ‚vyčůranost‘. Je dobrej jak v postoji, tak na zemi, má celkem přehled. Není moc silný na tuto váhu, ale to Krištofič taky ne. Oba dva jsou vlastně sedmdesát sedmičky. Ale Kincl je v MMA mnohem déle. Má za sebou iks zkušeností ze světovejch scén. Takže zkušenosti jsou jasně na jeho straně. Co je ale na Pirátově straně, tak určitě srdce. Pirát má oproti Kinclovi neuvěřitelné srdce. Kincl ho nemá. Pirát má tu touhu být tam až do konce. Nidy ještě nebyl ukončenej. Proti Kozmovi dokazoval až do konce, že se prostě nechtěl vzdát, pořád to zkoušel. Všechna kola šla v jeho neprospěch, ale nevzdal to. Ale Kincl se umí skvěle připravit, takže Pirát nebude těžit třeba z toho, že by Patrikovi docházely síly. To se určitě nestane. Každopádně větší odhodlání, bojovnost, srdce bude mít určitě Pirát. Uvidíme, jak to bude.“

Jak podle vás dopadne zápas Samuel Krištofič vs. Patrik Kincl? „Budu určitě fandit Krištofičovi, protože s ním mám něco rozdělaného. Měl jsem s ním původně nastoupit na Štvanici, to se bohužel nestalo a já bych to rád dokončil, takže jsem domluvený s Ondrou Novotným (promotér Oktagonu), že první návratový fight bude s Krištofičem, ať se stane cokoliv. Proto mu budu fandit, moc bych si přál, aby měl titul, o který bych s ním pak zápasil na Štvanici. Ale myslím si, že vyhraje Kincl. A jak? Vzhledem k tomu, že jsem viděl, jak boxoval Pirát a jak Kincl, tak si myslím, že Krištofič bude sázet na svůj postoj, ale tam ho Patrik velice rychle přepere. Pirát si uvědomí, že ani v postoji cesta nevede. Vůbec bych se nedivil, kdyby to skončilo velice rychle nějakou submisí v prvním, nebo druhém kole. Vyhraje Kincl.“

David Dvořák, UFC zápasník

Jak podle vás dopadne zápas Samuel Krištofič vs. Patrik Kincl?

„Jednoznačně vyhraje Patrik. Nebudu predikovat jakým způsobem, myslím, že si Patrik způsob hodně brzo najde. Jsem přesvědčený o tom, že to bude před limitem a titul odvezeme do Hradce Králové, kam patří a kde zůstane. Od Piráta mě nenapadá nic, co by tam mohl udělat. Možná nějaký lucky punch (šťastná trefa). To je tak všechno, co by mohl předvést.“

V čem vnímáte nejsilnější stránky obou bojovníků?

„Ač se snažím být nezaujatý, tak mě prostě nenapadá nic, v čem by měl být Pirát lepší. Pokud Patrik nic nepodcení. A jsem přesvědčený, že nic nepodcení, protože je skvělý taktik, v hlavě to má dobře nastavený. Piráta k ničemu nepustí. Pirát je horší v postoji, horší na zemi, horší ve wrestlingu. Jediné v čem je možná lepší je, že má větší hubu plnou keců. Jede hrozně umělej, lacinej trash talk, kterej asi i organizace chce. Nicméně je to úplně zbytečný.“